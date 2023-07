Grecia realiza la mayor evacuación de su historia por incendios

Internacionales Grecia atraviesa la ola de calor más extensa de su historia con promedio de 44ºC

En Grecia los bomberos contabilizaron 46 nuevos incendios en 24 horas, y las llamas seguían causando estragos el domingo, por sexto día consecutivo en el este de Rodas, una isla de 100.000 habitantes popular entre los turistas británicos, alemanes y franceses.Ayer unas 30.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas y hoteles a causa del avance del incendio y, los turistas evacuados, pasaron la noche en gimnasios, escuelas o centros de conferencias, consignó la agencia AFP.En total fueron evacuadas 12 localidades, incluida Lindos, uno de los principales destinos turísticos de la isla.La noche del sábado, las llamas alcanzaron el pueblo de Laerma, devorando varias casas y una iglesia.Los incendios se propagaron hasta los pueblos costeros de Kiotari y Gennadi Lardos.El ministerio de Relaciones Exteriores griego abrió una "célula de crisis" en Atenas para facilitar la repatriación de los extranjeros.Por su parte, las compañías TUI y JeT2 suspendieron sus vuelos hacia la isla, y anunciaron que los aviones viajarán vacíos hacia allí para poder repatriar a los turistas.El operador turístico neerlandés Corendon anunció una interrupción similar, según los medios locales.Se prevé que los termómetros superen este domingo los 44 grados.Todos los lugares arqueológicos en Grecia, incluida la célebre Acrópolis de Atenas, permanecerán cerrados al público durante las horas más calurosas del día.Desde el inicio del verano, temperaturas extremas agobian a decenas de millones de personas en gran parte del hemisferio norte, y, según previsiones de expertos, "julio podría convertirse en el mes más caluroso jamás registrado en la historia".En Estados Unidos, los servicios meteorológicos advirtieron que 80 millones de estadounidenses deberán soportar temperaturas de 41 grados o más durante el fin de semana.En Phoenix, la capital de Arizona (suroeste), que enfrenta su racha más larga de calor jamás registrado con 22 días seguidos con temperaturas de más de 43 grados, "podrían superar los 46 grados".En lo que queda de julio, se prevé que la ola de calor avance hacia el centro del país, bordeando las montañas Rocosas e instalándose en las grandes planicies del Medio Oeste, según la Agencia Estadounidense de Observación Oceánica y Atmosférica (NOAA).En Canadá, escenario de inundaciones récord debido a lluvias torrenciales, cuatro personas, incluidos dos niños, están desaparecidas en la provincia oriental de Nueva Escocia, anunció la policía.Con olas de calor en Europa, América y Asia, julio va camino de convertirse en el más caluroso registrado en la Tierra, no sólo desde el inicio de las mediciones, sino también en "siglos, si no miles de años", declaró a la prensa el jefe de climatología de la NASA, Gavin Schmidt.Y esto no se debe únicamente a El Niño el fenómeno climático cíclico que nace en el océano Pacífico y provoca un aumento de temperaturas planetario, aclaró.En comparación con la era preindustrial, el mundo está experimentando un calentamiento cercano a 1,2 grados como consecuencia de la actividad humana, principalmente del uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), concluyó.