Miles de pingüinos aparecieron muertos en una playa de Uruguay

Miles de pingüinos fueron encontrados muertos en los últimos días en playas de Uruguay, y en especial en las del balneario La Paloma, ubicado en la costa sureste del país, informaron las autoridades locales."El panorama es bastante deprimente, triste. Estamos frente a una gran mortandad de pingüinos y sobre todo aquí, en La Paloma, pero de hecho en toda la costa de Uruguay", señaló en conferencia de prensa Pablo Sena, encargado de comunicación del municipio de La Paloma, consignó la agencia de noticias ANSA."Al menos 5.000 pingüinos en La Paloma que, según los primeros juicios de los expertos, sería atribuible a la falta de alimento en las aguas del océano Atlántico", reportó el canal de televisión abierta 4 TV, sobre el accidentado hallazgo, en el occidental departamento de Rocha, al norte de Montevideo."Sacando algunas otras conclusiones, la semana pasada hubo un gran ciclón que no llegó a impactar en las costas de Uruguay, pero sí estuvo en el Atlántico bastante fuerte y esa también podría ser una de las causas que ayudó a que esta mortandad sea aún mayor", agregó Sena, desde la Alcaldía de La Paloma.Por su parte, la organización no gubernamental "SOS Rescate de Fauna Marina", despertó la alarma, en referencia a las "necropsias practicadas a los restos de pingüinos que aparecieron muertos en las costas de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha", y subrayó que están "en condiciones de confirmar que la desnutrición máxima es la consecuencia de un océano sobreexplotado y abandonado"."También se pueden hacer otras hipótesis como la del ciclón que atravesó el océano la semana pasada, que podría ser una de las causas que contribuyó a que esa mortalidad fuera aún mayor", amplió además Richard Tesore, fundador de "SOS Rescate de Fauna Marina", la entidad por donde ya pasaron más de quince mil ejemplares entre lobos, pingüinos, leones marinos, tortugas y otras especies mas recuperadas."Los pingüinos que aparecen son ejemplares jóvenes que se muestran cansados y hambrientos y se han perdido de su manada, además coincide con la época de fuertes tormentas, las cuales los agarran en tan malas condiciones por el cansancio y por la poca alimentación, que no siempre lo resisten, y es allí donde salen del agua", detalló Ana Martínez, bióloga de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara)."No tenemos un programa de monitoreo y controles de las llegadas de pingüinos en la costa, pero lo que habitualmente en esta época del año ocurre es que llegan hasta las costas, en mayor o menor magnitud, pingüinos muertos, hecho que está asociado a las corrientes migratorias", abundó Graciela Fabiano, coordinadora de Dinara, en declaraciones vertidas al diario digital "La Paloma Hoy".