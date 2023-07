Náufrago que estuvo 3 meses a la deriva dio en adopción a su perra y compañera

Internacionales Conmovedor rescate de hombre y su perrita tras dos meses a la deriva en el mar

Bella, la perra de Timothy Shaddock, el australiano rescatado el pasado 17 de julio de un naufragio que se extendió tres meses en el Pacífico, ahora será cuidada por uno de los tripulantes del buque atunero que salvó a ambos cerca de México., había dicho el náufrago de 54 años en conferencia de prensa horas después de haber vuelto a pisar tierra. La perra, comiendo pescado crudo y tomando agua de lluvia, empapados ambos del temor por la llegada de otra tormenta como la que había dañado su embarcación Aloha Toa.Genaro Rosales fue partícipe del rescate, ya que es parte de la tripulación de la embarcación que los encontró y que, según el dueño de la empresa "Tuny", ya no navegará.El improvisado rescatista fue uno de los que más se encariñó con Bella y se encargó de cuidarla y curarla en tan extrema situación. Y de allí surgió el gesto del hombre que salvó su vida por su intervención.“Bella tenía una herida en su axila y yo, junto a un compañero le dimos curaciones. Él [Shaddock]me vio, e inmediatamente me preguntó si me gustaban los perros”, le contó Rosales a Milenio, en una entrevista que reproducede España.La perra y Shaddock comenzaron su relación poco tiempo antes de la partida del catamarán naufragado desde el puerto de La Paz (Baja California Sur), con la idea de llegar, 6 mil kilómetros después a la Polinesia Francesa."Tiene un tic nervioso por el estrés en su pierna. Cuando se duerme, brinca su piernita”, agregó Rosales, de 48 años, quien ante la pregunta del australiano aceptó adoptar al animal "con espíritu mexicano".Shaddock, en conferencia de prensa, había descripto así a Bella: "Es mexicana, tiene el espíritu de este país. Es un animal hermoso y estoy agradecido de que ella haya sobrevivido"., dijo a su vez el miembro de la tripulación del atunero María Delia.Como si sus vidas se hubiesen encontrado casi exclusivamente para sobrevivir a semejante travesía, el oceánico buscó para su compañera de odisea "un lugar en el que pudiera estar tranquila".Es que el australiano, dijo el rescatista y adoptante.Otros tripulantes ya habían manifestado su deseo de darle techo a Bella, pero el australiano eligió a Rosales por el cariño que le demostró e incluso por su dedicación a la hora de hacerle curaciones.Shaddock y Bella se conocieron en México y sobrevivieron en alta mar a una experiencia de las que cambian la vida. Fuera del agua, una adopción es el pasaje a otro cambio para la perra que acompañó al náufrago y ahora tendrá un lugar en tierra firme.