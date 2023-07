Pepe Mujica: “el cambio climático ya está presente y no estamos haciendo nada”

“Está entre nosotros”

Europa, Asia y América del Norte sufren una ola de calor extremo, acompañada de violentos incendios, como en Grecia. Desde California hasta China, donde las temperaturas llegaron a los 52°C, los gobiernos llaman a la población a tomar medidas para protegerse del calor.Un panorama "infernal" que, según estiman los meteorólogos, podría replicarse el próximo verano, o tal vez antes, en Argentina y otros países de América del Sur.En referencia a los efectos del cambio climático en el planeta, el ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, hizo una columna de opinión en Radio 10 y en diálogo con el “Gato” Silvestre, llamó a reflexionar y pensar en medidas para mitigar los efectos. “El cambio climático está entre nosotros y no hemos tomado, la más mínima medida para intentar mitigarlo”, dijo.“En el 2012, el ministro de Nueva Zelanda, me invitó a un laboratorio subterráneo donde había cientos de grandes recipientes. Uno tenía una cúpula y otro tenía una luz con temperatura controlada. En ellos, estaban simulando las condiciones climáticas que se suponía que iban a tener dentro de 30 años en ese país”, relató.Y continuó: “En el lugar, tenían diferentes plantas, árboles y pastos, etc. Recuerdo que el ministro me dijo: `estamos gastando una fortuna en este laboratorio, pero lo tenemos que hacer. Hay tres en el mundo y nosotros tenemos uno´, me contó”, recordó el ex mandatario uruguayo.“Cuento esto porque el cambio climático está entre nosotros y no hemos tomado la más mínima medida para intentar mitigarlo”, dijo a Radio 10 y agregó que “nosotros (Argentina y Uruguay), somos países, que, fundamentalmente, hemos vivido a costilla de los ganados y no estamos haciendo absolutamente nada para mitigar sus efectos”, resaltó Mujica.“Lo que está pasando en Europa y en el hemisferio norte, con temperaturas de 45 grados es fatal, entre otras cosas para nuestro ganado, porque los bovinos, sufren enormemente del calor y comen menos, aunque tengan comida, porque la función de rumiar, se traduce en un aumento de temperatura corporal y cuando hace mucho calor, aunque tengan comida, los animales tienden a comer menos y pierden peso. Cuando multiplicas esta situación por millones, es una fortuna lo que se pierde”, consideró el ex presidente uruguayo.Al respecto, el ex mandatario del vecino país, propuso tomar medidas para mitigar esos efectos. “Como no podemos evitar el cambio climático, son necesarias políticas de largo plazo para mitigar los efectos, pero como siembre pasa, no estamos haciendo nada y el cambio climático, ya está entre nosotros”, remarcó.“Temperaturas de 45 grados y más, son realmente una catástrofe desde el punto de vista de la economía de largo plazo y esos problemas, no se mitigan con medidas de apuro. Hay que tomar y ensayar cosas que llevan años. Aprender experimentando y trabajando, pero no estamos haciendo nada, ni siquiera, discutiendo el problema”, sostuvo Mujica y agregó una advertencia: “digo esto, porque después nos vamos a quejar y vamos a tener pérdidas. Después, pagaremos las consecuencias porque es inevitable”, remarcó.Lo que se ve ahora en América del Norte, Europa y Asia tiene chances de replicarse en América del Sur, advierten los expertos. La situación se ve agravada por la llegada del fenómeno de El Niño, un escenario propicio para olas de temperaturas extremas.Mujica coincide con dichas teorías y al respecto, sostiene: “estas temperaturas que están en el hemisferio norte, van a estar en el sur también y son catastróficas para nuestra economía y para nuestro pasar”, remarcó.“El cambio climático, es un hecho más de los desastres que puede hacer y está haciendo nuestra civilización, por no tener en cuenta, que tenemos la responsabilidad de luchar por los equilibrios del planeta”, opinó Mujica y explicó que según su visión, “la humanidad, se ha transformado en un fenómeno geológico, que se incluye en la marcha del planeta. Por lo que parece inevitable que vamos a sufrir las consecuencias y después nos vamos a quejar. Después vamos a rogar y a gritar y luego, nos vamos a pelear entre nosotros. Pero, sencillamente, somos una manga de pelotudos”, resumió el ex presidente de Uruguay.Por otra parte, Mujica mencionó que “la sequía es una de las tantas consecuencias de lo que pasa en la Amazonia. La deforestación en la Amazonia, no es un problema de Brasil, es un problema continental. Nosotros dependemos de esa masa de árboles que genera la humedad que va hacia la atmósfera y forma lo que se llaman los ríos aéreos, y eso, regula los eventos de lluvias hacia el sur”, explicó.“Es posible, que el dolor, un día, nos haga entender la interdependencia que tenemos con la naturaleza, con su equilibrio. Es posible que el dolor nos haga darnos cuenta que la vida humana no es sostenible, si no tenemos la inteligencia de sostener las otras formas de vida que nos acompañan en este viaje, que es la vida sobre la Tierra”, afirmó Mujica en su columna radial de“Este es un mensaje para recordar y para que las nuevas generaciones, cambien la actitud y las preocupaciones”, consideró Mujica y agregó: “hay que genera una cultura distinta, no se puede hacer lo que se nos antoja con la Tierra, tenemos que cuidarla”, concluyó.