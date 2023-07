Tiroteo en Nueva Zelanda: Dos personas murieron y hay gran cantidad de heridos

Dos personas murieron luego de que un hombre armado ingresara a un edificio que estaba en pleno proceso de renovación. El tirador también murió, según confirmó la policía al New Zealand Herald. Hay múltiples heridos, algunos de ellos de gravedad.El superintendente interino Sunny Patel, comandante del distrito de Auckland en relevo, dijo: “La policía ha contenido un incidente grave que se desarrolló en un sitio de construcción en el CBD de Auckland esta mañana. Se han reportado múltiples heridos y en este momento podemos confirmar que dos personas han muerto. El delincuente masculino también ha fallecido”.“Este incidente se desarrolló después de los informes de una persona que disparó un arma de fuego dentro del sitio en la parte baja de Queen Street alrededor de las 7:22 a.m. Un número significativo de policías respondió y acordonó el área”, relató.Dijo que el tirador se movió por el sitio de construcción y continuó disparando su arma de fuego. Al llegar a los niveles superiores del edificio, el hombre se contuvo dentro del hueco del ascensor y la policía intentó enfrentarse a él.“El hombre continuó disparando y fue localizado muerto poco tiempo después”.Y agregó: “Lo que se ha desarrollado es comprensiblemente alarmante y estamos asegurando al público que este incidente ha sido contenido y es un incidente aislado. También podemos advertir que esto no es un riesgo para la seguridad nacional”.Policías fuertemente armados arribaron al centro de Auckland, Nueva Zelanda, luego de reportes de que el sospechoso había ingresado al edificio alrededor de las 7.20 am.Un oficial de policía se encuentra entre los heridos, pero pudo caminar hasta una ambulancia, asistido por colegas, según el servicio de ambulancias St Johns.El alcalde de Auckland, Wayne Brown, dijo que creía que el pistolero estaba muerto, antes de la confirmación de la policía.Policías se vieron congregados en Quay Street a las 8 am, horario local, del jueves 20 de julio, mientras varios empleados de construcción que estaban trabajando en el lugar se vieron obligados a refugiarse detrás de pilas de material, y comerciantes se agazapaban en la mitad de la torre Commercial Bay, un edificio de gran altura.Según reportaron medios locales, uno de los trabajadores de construcción que estaba en el piso 14 dijo que un hombre armado había subido corriendo las escaleras piso por piso.Otra fuente le dijo al New Zealand Herald haberse encontrado cara a cara con el sospechoso, a quien se veía visiblemente consternado: “Parecía que estaba buscando a alguien”, coincidió otro trabajador.Un reportero en la escena dijo que escuchó “cinco disparos continuos” mientras que la policía le dijo a otro que se refugiara detrás de algo “duro y sólido”.Este grave incidente se produce antes del partido inaugural de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Nueva Zelanda-Noruega, que está previsto para las 5 p.m.New Zealand Football dice que está conmocionado por el incidente en Auckland CBD esta mañana: “Podemos confirmar que todo el equipo y el personal de Football Ferns están a salvo, pero no podremos hacer más comentarios mientras aún surgen detalles”.