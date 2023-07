Los datos que muestran la magnitud de las olas de calor en EE.UU, China y Europa

1. China registra su temperatura más alta

2. El sur de EE.UU. se ahoga

3. El calor en Italia podría batir récords continentales

4. Miles son evacuados en Grecia

Los expertos afirman que los récords de temperatura que se han roto estas pasadas semanas durante el verano boreal, aunque se habían proyectado, llegan más rápido de lo esperado, manteniendo en alerta a los gobiernos de todo el hemisferio norte.Según Hannah Cloke, investigadora sobre cambio climático de la Universidad de Reading en Reino Unido, “es muy aterrador”.Lo dice porque el calor extremo no da tregua en el hemisferio norte y podría tener consecuencias mortales si la población no toma las debidas medidas de protección. Tan solo en Europa, unas 61.000 personas murieron por la ola de calor ocurrida el año pasado, sostuvo la experta en entrevista con la BBC.La presente situación, señala Cloke, parecería estar “saliéndose de control”.Las olas de calor, que se atribuyen al cambio climático, así como al fenómeno de El Niño que se desarrolla en el Pacífico, es muy probable que continúen empeorando.Hace solo unos meses varias regiones del norte de China luchaban contra un frío extremo, con temperaturas por debajo de los -50°C.El domingo el panorama fue totalmente diferente. En Sinkiang, en el remoto y árido noreste del gigante asiático, se registraron temperaturas de 52°C, lo que, según medios estatales, supone la temperatura más alta de la que se tiene registro.Se espera que el calor extremo se extienda por al menos otros cinco días en esta región.El récord anterior en China, registrado en 2015, fue de 50,3°C.Casi una cuarta parte de la población de EE.UU. está bajo avisos de calor extremo a lo largo y ancho del país.En El Paso, Texas, las temperaturas se mantuvieron sobre los 38°C durante 32 días consecutivos, lo que sobrepasa el récord anterior de 26 días.Asimismo, los científicos muestran preocupación porque en Arizona las temperaturas ni siquiera descenderán durante la noche. En el estado se pronostica que el termómetro no baje de los 32°C cuando caiga el sol.La temperatura media de julio durante el último siglo en Arizona por la noche fue de 18,5 °C.En el Valle de la Muerte, en California, se podría romper el récord de calor jamás registrado en la Tierra. Este domingo allí el mercurio llegó a los 53°C, lo que generó una enorme ola de turistas, ante la expectativa de que se rompiera el hito de 56°C de 1913.El Servicio Meteorológico Nacional también pronostica episodios de "clima inestable" a principios de esta semana, incluidas lluvias excesivas que pueden provocar inundaciones repentinas en partes del sur de Luisiana y Arizona, el valle de Ohio y los estados del noreste.España, Italia y Grecia sufren de temperaturas extremas desde hace varios días.Pero esta semana se hizo presente una nueva ola de calor que las agencias del tiempo italianas llamaron Caronte, como el monstruo de la mitología griega que era el barquero de los muertos en el Hades.Se mueve hacía el país desde el norte de África desde este domingo.En las islas de Cerdeña y Sicilia, por ejemplo, se proyectan temperaturas de unos 46°C, según las agencias meteorológicas.La temperatura más alta registrada en Europa fue 48.8°C, precisamente en Sicilia, en agosto de 2021.Se prevé que la ola de calor que afecta al Mediterráneo se intensifique a mediados de esta semana y es probable que continúe hasta el próximo mes en algunas partes de Europa.El norte de África también está experimentando altas temperaturas, con un pronóstico de hasta 49°C en Marruecos.Unos 1.200 niños fueron evacuados de un campamento de verano en la ciudad costera de Loutraki, en Grecia, después de que se iniciara un incendio forestal potenciado por el clima seco.Mientras tanto, la policía arrestó a un hombre sospechoso de iniciar otro incendio en Kouvaris, al sureste de Atenas.El servicio meteorológico griego advirtió que el riesgo de nuevos fuegos sigue siendo alto.Decenas de personas han tenido que abandonar sus casas, asistidas por equipos de servicios de emergencia.El gobierno griego dijo que aquellos cuyos hogares habían sido afectados por los siniestros eran elegibles para alojamiento en hoteles locales.La propietaria de una casa en Kouvaras, Anna Vlachou, dijo a la agencia de noticias Reuters que, si bien su casa aún no se había quemado, había "muchos frentes" de incendios y aún no había señales de los bomberos.Los incendios forestales fueron avivados por fuertes vientos, con cientos de bomberos luchando para contener la propagación de las llamas. Fuente: (BBCMundo)