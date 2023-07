Náufrago rescatado con su perra: “Tenía mucha hambre, pensé que no sobreviviría”

Internacionales Conmovedor rescate de hombre y su perrita tras dos meses a la deriva en el mar

Timothy Shaddock, de 54 años, pisó tierra firme luego de haber sido rescatado junto a su perra de un naufragio de 3 meses en alta mar y confesó que pensó que "no iba a sobrevivir"."Pensé que no iba a lograr sobrevivir, de modo que muchas gracias", expresó ante la prensa en tierras mexicanas, donde fue llevado por la embarcación "María Bella".Shaddok enfatizó que la travesía "fue difícil" con "una salud terrible y admitió que pensó que moriría ante la posible llegada de un huracán., insistió."Me gusta estar en el mar, pero cuando las cosas se ponen difíciles tienes que sobrevivir y, cuando finalmente te rescatan, tú sientes cómo quieres seguir viviendo, por eso estoy tan agradecido", enfatizó.Visiblemente delgado, el hombre contó que por momentos "la salud estuvo un poco mal"., dijo.También mencionó que ama el mar, a su gente, a los marineros, pescadores, y aseguró que el mensaje más importante para él es que "todos están aquí para ayudarse los unos a los otros"."La fatiga es la parte más difícil.. La encontré estando solo en el mar", señaló al recordar sus arduos días a bordo de Aloha Toa, su nave averiada por inclemencias climáticas en el Pacífico Oriental.También se refirió a Bella, justamente de origen mexicano, según la historia que contó Shaddock."Está bien, es una perra increíble, yo me siento muy bendecido por tenerla", afirmó.Asimismo, aseguró que "Bella tiene un espíritu mexicano" e insistió que es un animal "hermoso"., añadió.Habían partido en abril pasado desde La Paz, en la península mexicana de Baja California, para realizar un viaje de unos 6.000 kilómetros hacia la Polinesia Francesa.Por su parte, el dueño de la empresa "Tuny", cuya embarcación rescató al náufrago australiano, informó que la embarcación atunera mexicana que rescató al australiano en alta mar realizaba su último viaje, ya que está a punto de jubilarse, por lo que manifestó que no podría estar más satisfecho con su tripulación de que fuera esta embarcación la que diera la gran noticia.El rescate se dio a través del avistamiento de un helicóptero que viajaba con la tripulación atunera mexicana, consigna Clarín.