Incautaron 265 kilos cocaína en Uruguay: la banda enviaba la droga a Europa

Allanamientos y detenciones

El subsecretario del Ministerio del Interior –actual ministro interino–, Guillermo Maciel, dijo que se le dio un "nuevo golpe al narcotráfico" con la operación Titanes, donde se realizaron once allamientos, se detuvo también a once personas y se incautó 265,550 kg de cocaína en ladrillos que iba a ser enviada a Europa. La cartera informó que la droga incautada en el territorio europeo tendría un valor de venta mayor a los 9 millones de euros.La operación comenzó en abril de este año después de que la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas investigara una organización delictiva conformada por uruguayos y colombianos –algunos de ellos con antecedentes penales–. El grupo estaba dedicado al ingreso de grandes cargamentos de estupefacientes a Uruguay para su acopio, acondicionamiento y posterior envío a Europa, mediante la contaminación de exportaciones de madera, informó el Ministerio del Interior.Luego de tener la droga en una casa del barrio Cerro Norte, los extranjeros ponían la droga en las maderas que luego eran embarcadas a través del puerto de Montevideo a Europa. Contaban con la complicidad de una empresa exportadora de madera.Dos de los colombianos tenían antecedentes penales por una operación de 2010 donde se incautaron 25 kg de cocaína.Después de que se corroboró este lunes que el grupo criminal había contaminado las maderas, indicó la cartera, se pidió a la jueza de Crimen Organizado, Adriana Chamsarian, hacer once allanamientos y once detenciones. Ocho se hicieron en Montevideo, dos en Canelones y uno en la ciudad de Rivera.En una de las casas allanadas en Cerro Norte detuvierona cinco personas –cuatro colombianos– que estaban poniendo la cocaína dentro de la madera. En los otros diez allanamientos se detuvo a seis personas más.Entre estos se encontraba un empresario vinculado a una empresa de camiones, de gran poder adquisitivo, según el ministerio, y que vivía en un reconocido barrio privado de Canelones. Habia sido encarcelado en 2012 por una operación donde se incautaron 323 kg de cocaína, publicóOtro tenía antecedentes penales por hurto, asistencia al narcotráfico y estaba requerido desde febrero de 2022 vinculado a la operación Pegaso, donde se incautaron 1362 kg de cocaína.En la operación Titanes, dirigida por la fiscal de Estupefacientes de 1° Turno, Mónica Ferrero, se detuvo a once personas y se incautaron:-240 envoltorios tipo "ladrillos" con un peso total de 265,550 kg de cocaína y un valor en el mercado europeo de más de nueve millones de euros.-Dos revólveres-33 municiones de distintos calibres-Una pistola Glock modelo 17 con cargador perteneciente al Ministerio del Interior, que estaba requerida-Una escopeta-Tres autos- Dos furgones-Tres camionetas-Dispositivos electrónicos y Documentación-US$ 6.711; $U 274.646; $AR 39.120 y R$ 1.489.