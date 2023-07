Alerta por un brote de cólera en Sudáfrica: reportaron 47 muertes

El Gobierno de Sudáfrica alertó sobre un brote de cólera que ya registra 47 muertes, informaron las autoridades sanitarias del país africano.



El Ministerio de Salud de Sudáfrica difundió un comunicado oficial para vigilar el agua y otros líquidos que son consumidos, tras el registro de al menos de 47 fallecimientos, informó la agencia Europa Press.



"La mayoría de esos casos (treinta y cinco de los fallecimientos registrados) tuvieron lugar en la provincia de Gauteng, en la región norte del país", agregó la información oficial.



La advertencia del brote se produjo en medio de los reiterados llamamientos de la sociedad civil para una "intervención urgente y efectiva de las autoridades".



"Las comunidades, que están tratando de acceder al agua limpia durante semanas. dicen que la situación se ha vuelto extremadamente grave".



"En este momento nos vemos obligados a usar solo agua de lluvia, no es seguro, pero qué podemos hacer, por ahora no disponemos de otra opción", declaró un residente a la cadena de televisión sudafricana SABC News.



Por su parte, desde el -Departamento de Salud- de la provincia de Free State, una de las nueve que conforman la República de Sudáfrica, se indicó durante el fin de semana que las autoridades son las "únicas que pueden establecer la calidad del agua".



El hecho sucedió después de que una ONG apuntase que "había más casos de cólera en distintas aéreas del estado", generando un mayor estado de tensión en las zonas afectadas.



Asimismo, el portavoz del Ministerio de Salud afirmó que no hay nuevas infecciones de la enfermedad en la zona, y que "no hay un brote de cólera", pese a que continúan "alentando al público a beber agua de fuentes fiables y tratables".



En la zona, los residentes protestaron durante años para tener el acceso a agua limpia, según el portal informativo "Business Day", con sede en el suburbio Parktown, Johannesburgo,



El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua, contaminados con el bacilo "Vibrio Cholerae" que afecta a niños y adultos y que puede ser mortal en cuestión de horas.



La enfermedad bacteriana tiene un breve periodo de incubación, que fluctúa entre dos horas y cinco días, concluyó Europa Press.