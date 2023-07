Se perdió placa de oro que reconoce a Machu Picchu como maravilla del mundo

El alcalde del distrito peruano de Machu Picchu pueblo, Elvis Latorre, denunció la pérdida de una placa de oro y de un pergamino que fueron entregados a las autoridades de dicha comuna cuando el Santuario Histórico de Machu Picchu fue declarado, en julio de 2007, como una de las siete maravillas del mundo moderno.



"La placa de oro y el pergamino no lo tenemos. Haremos la denuncia correspondiente para poder determinar responsables", declaró Latorre, según quien estas distinciones son patrimonio del Estado peruano y de su distrito, informó la agencia estatal Andina.



El alcalde de Machu Picchu afirmó que sólo cuentan con una placa de plata y que al asumir el cargo, en enero de este año, no le hicieron la transferencia de los objetos señalados, por lo que afirmó que denunciará el hecho ante la Procuraduría, al tratarse de bienes del Estado y de la historia de Machu Picchu.



Latorre indicó que hizo la consulta correspondiente a los exalcaldes del distrito y ninguno le dio razón de la ubicación de la placa de oro y del pergamino.



"No se ha transferido absolutamente nada, lo único con lo que contamos es con la placa de plata que está en el despacho de alcaldía. Sin embargo, la placa de oro y el pergamino no lo tenemos. Haremos la denuncia correspondiente para poder determinar responsables. Son bienes del Estado y de Machu Picchu", declaró el funcionario.



En ese sentido, lamentó no haber podido mostrar estos reconocimientos durante las actividades celebratorias por el 16° aniversario de la declaratoria de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo moderno, añadió Andina.



Por último, Latorre consideró que esta situación es un escándalo mundial y que la organización New7Wonders hizo un pedido para que se esclarezca cuanto antes lo ocurrido, y puedan ser halladas estas distinciones.



Además de Machu Picchu, completan las siete maravillas del mundo moderno el sitio arqueológico maya Chichén Itzá, en Yucatán, México; el Coliseo romano, en Italia; la estatua del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, Brasil; la Gran Muralla China; el antiguo asentamiento de Petra, en Jordania y el Taj Mahal, en Agra, India.