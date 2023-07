Uruguay lleva tranquilidad a los turistas por el tema de la sequía

Sequia ?? Tremenda imagen desde un dron del Embalse de Paso Severino, Florida, #Uruguay?? en 2021 en condiciones normales y ahora 2023

El Ministerio de Turismo de Uruguay emitió un mensaje a los turistas extranjeros que puedan arribar al país durante las vacaciones de invierno, teniendo en cuenta la crisis hídrica que existe debido a una prolongada sequía.El viceministro de esa cartera, Remo Monzeglio, indicó que en este momento hay "agua bebible en todos lados" y remarcó que en muchos lugares turísticos como Colonia y Maldonado "no hay absolutamente ningún tipo de problema" porque estos se alimentan de agua potable de otras fuentes. "No hay riesgo de quedarnos sin agua y no riesgo cierto en el corto plazo de que el agua de Montevideo no sea bebible", puntualizó.Por otra parte, comentó la oferta turística que existe en el país para esta época del año y dijo que es un momento en que los turistas valoran mucho la zona termal, ubicada en el norte del país.En este momento, Montevideo y Canelones son los dos departamentos afectados por la crisis hídrica y allí aumentaron los niveles de cloruro y sodio en el agua. No obstante, este miércoles el Gobierno aseguró que, en las condiciones que hay actualmente, la calidad del agua no bajará.Así lo indicó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, durante una rueda de prensa llevada a cabo en la Torre Ejecutiva de Montevideo luego de una reunión de coordinación sobre la emergencia hídrica."No se va a modificar la calidad del agua en las condiciones actuales. Las maniobras que se han hecho, las posibilidades de trabajar sobre la mezcla y la lluvia del día de ayer contribuyeron también a esto", dijo.El gobierno estimó que en pocos días Montevideo quedará sin aguaEl gobierno de Uruguay estimó el martes que quedan entre una semana y diez días de agua bebible en Montevideo, capital del país, salvo que haya lluvias intensas –lo que no está pronosticado–, informó este martes el diario El País. “Si no llueve va a haber un lapso en el cual el agua no sea bebible”, confirmaba el martes el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.El mismo día se confirmó que la última gran reserva de agua dulce de la capital de Uruguay tiene menos de un 2% de disponibilidad de agua potable.