Se rompió el récord mundial de calor por tercera vez en una semana

La temperatura promedio mundial alcanzó un nuevo máximo por tercera vez en una semana. Los datos analizados por un grupo de científicos revelaron que la temperatura media global el jueves fue de 17,23 grados centígrados, rompiendo el récord de 17,01 grados establecido el lunes y superado solo un día después cuando la temperatura media alcanzó los 17,18 grados.Atribuyen estas altas temperaturas al cambio climático inducido por el hombre y al fenómeno natural conocido como El Niño, una de las fluctuaciones más poderosas en el sistema climático del planeta.En su fase de calentamiento, las aguas más cálidas del Pacífico tropical llegan a la superficie y liberan calor hacia la atmósfera.Friederike Otto, profesora titular de ciencias del clima en el Imperial College de Londres, expresó su preocupación ante este nuevo registro mundial de temperatura diaria. "Los científicos del clima no están sorprendidos, pero están muy preocupados", afirmó Otto, según la cadena de noticias británica"Debería ser un llamado de atención para cualquiera que piense que el mundo necesita más petróleo y gas", alertó.En el Reino Unido, el calor extremo registrado en junio pasado tuvo consecuencias desastrosas para el medio ambiente. Un estudio de la Met Office concluyó que el cambio climático hizo que el calor de junio fuera más del doble del probable.Los grupos ambientalistas advirtieron que hubo muertes de peces "sin precedentes" y que la supervivencia de los insectos, de los cuales dependen muchas plantas, está en peligro debido al calor.Además, se observó un aumento de la temperatura en los océanos en las últimas semanas, incluida una ola de calor marina en el Reino Unido e Irlanda.En junio, el hielo marino antártico alcanzó su nivel más bajo, un 17% por debajo del promedio, desde que comenzaron las observaciones satelitales.Mientras tanto, en el Reino Unido surgen críticas hacia los políticos británicos que vacilan sobre el compromiso sobre las ayudas climáticas prometidas en la Cop26 realizada el año pasado en Glasgow.En ese sentido, el líder laborista opositor Keir Starmer fue acusado de "vacilar en los compromisos climáticos" después de que el Partido Laborista se negara a comprometerse con la promesa de financiación climática de 11.600 millones de libras esterlinas a las naciones más pobres.Según un documento filtrado revelado por el diario The Guardian, los planes actuales de gastos no cumplirán con el compromiso de financiamiento a las selvas tropicales y las naciones pobres del mundo.Si el Partido Laborista gana las próximas elecciones generales, debería destinar 4.200 millones de libras esterlinas en el ciclo 2025-26 para cumplir con el compromiso de financiamiento climático del Reino Unido.