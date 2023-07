En medio de crisis hídrica, el agua en Uruguay sigue siendo apta para consumo

"No se va a modificar la calidad del agua en las condiciones actuales", afirmó el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, vocero de una reunión de coordinación que encabezó el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno."La calidad del agua sigue siendo apta para consumo humano y para otras situaciones esenciales de su uso van a seguir en esta situación", enfatizó Delgado en diálogo con periodistas.Lacalle lideró una reunión de coordinación sobre la crisis hídrica con los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo; de Salud Pública, Karina Rando; de Ambiente, Robert Bouvier; de Defensa, Javier García, y de Desarrollo Social, Martín Lema."La situación de la lluvia de ayer y otras decisiones que se tomaron permiten asegurar este nivel de calidad del agua", sostuvo Delgado. Lacalle Pou agregó días atrás que si no llueve en los próximos días "va a haber un lapso en el que el agua no sea bebible".En las últimas semanas, la empresa estatal OSE debió elevar los niveles de sodio y cloruro en el agua que distribuye a través de cañerías, por lo que se ha disparado el consumo de agua embotellada, subsidiado por el Gobierno para sectores vulnerables.Lacalle Pou anunció el 19 de junio la declaración de la "emergencia hídrica" para Montevideo y el área metropolitana y la exoneración de impuestos al agua embotellada, que ya está vigente.Según el último informe de situación de OSE, el embalse de Paso Severino, principal reserva de agua dulce para la potabilización con destino a Montevideo y el área metropolitana, tiene menos del 2 por ciento de su capacidad.