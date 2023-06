Brasil: Justicia inhabilita a Bolsonaro hasta 2030 para participar de elecciones

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) fue condenado hoy a la inhabilitación para participar de las elecciones hasta 2030, cuando tendrá 75 años, por haber cometido abuso del poder del Estado y diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral durante un acto oficial realizado ante embajadores extranjeros.La decisión fue tomada por el Tribunal Superior Electoral, que logró la mayoría de cuatro votos sobre siete con el sufragio de la jueza Carmen Lúcia Antunes, que condenó al ultraderechista Bolsonaro a no presentarse en las elecciones presidenciales de 2026, ni en las municipales de 2024 y 2028.Por otro lado, la corte electoral absolvió también por mayoría al candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022, el general retirado Walter Braga Netto, exjefe de gabinete y exministro de Defensa."Se hizo uso indebido de los medios oficiales, de la estructura del Estado, en forma grave para realizar ante embajadores extranjeros un discurso que alcanzó a muchas personas en contra del sistema electoral, intentando descalificar el sistema electoral y de urnas electrónicas. La gravedad fue más allá de ese acto, llegó a muchas personas", dijo en su voto la jueza Antunes.Antes de la sesión de hoy, Bolsonaro dijo que iba a apelar al Supremo Tribunal Federal, la máxima corte, y que el proceso no tenía "ni pies ni cabeza".El ultraderechista había convocado el 18 de julio de 2022 al Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, a más de cien embajadores extranjeros para denunciar la falta de credibilidad del sistema electoral y de las urnas electrónicas.La inhabilitación había sido pedida por la fiscalía electoral a partir de una denuncia del Partido Democrático Laborista (PDT).El fallo reformula también a la ultraderecha para las próximas elecciones de 2026 y posiciona a la ex primera dama Michelle Firmo Bolsonaro como una de las posibles aspirantes a recibir el legado de su marido, que obtuvo el 49,1% de los votos en la segunda vuelta de octubre pasado, cuando fue derrotado por Lula.Bolsonaro tiene otras 16 causas en la justicia electoral y en el Supremo Tribunal Federal, donde se lo investiga en la causa por el intento de golpe del 8 de enero perpetrado por sus seguidores. Fuente: (Télam)