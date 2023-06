Magnate brasileño designó a Neymar como heredero de más de 200 millones de euros

La explicación

Ni a su familia

La noticia generó revuelo en Brasil. Los protagonistas generaron asombro y la determinación de uno de ellos, mucho más. Es que un joven empresario brasileño que padece una grave enfermedadEste hombre de 30 años, que prefiere mantenerse en el anonimato, contó su historia en el medio brasileño Metrópoles. Cuando le consultaron por qué tomó esta determinación, explicó: “Aunque”.De acuerdo con el mismo medio,. Este empresario asegura que se siente muy identificado con Neymar, por sus orígenes y porque él tuvo una relación que con su padre muy similar a la del astro brasileño con el suyo. “Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación, también vengo de una superfamilia y la relación con su padre me recuerda mucho a la que yo tenía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”.Además, este empresario aseguró que. “Odiaría que se las llevaran el Gobierno o familiares con los que no me llevo bien. Intenté enviárselo (el testamento) a Neymar, pero no tuve éxito. También tengo algunos objetos y cosas de la familia”, dijo el empresario.El medio brasileño además publicó el documento en el que se lo designa como único heredero a Neymar, que tiene una fortuna que supera los 200 millones de euros. El brasileño, que fue el segundo jugador mejor pago del mundo entre 2021 y 2022, también genera dinero cuando está fuera de un campo de juego, ya que se estima que recibe entre 20 y 25 millones de euros en concepto de publicidad.