Telescopio espacial capta impresionantes imágenes de Saturno y sus lunas

Foto: La imagen captada por el telescopio Crédito: Nasa

El Telescopio Espacial James Webb hace historia luego de un año de funcionamiento en el espacio. Esta semana se dio a conocer nuevas capturas de Saturno, con la utilización del espectrógrafo del infrarrojo cercano (NIRSpec), que fueron dadas a conocer en imágenes todavía sin procesar en su totalidad.



Se trata de fotografías que aún no están coloreadas y que proporcionan una imagen en blanco y negro del planeta de los anillos de una forma muy particular, como realizando sombras en una sábana blanca.



Aunque el planeta y sus anillos brillan en longitudes de onda infrarrojas e infrarrojas cercanas, el rango de longitudes de onda es distinto. "Los anillos reflejan la luz solar a dos micras, pero no a tres y cinco micras. La niebla de gran altitud de Saturno refleja la luz solar tanto a dos como a tres micras, explicó la NASA.



Los dos filtros usados están en bandas de longitud de onda más largas, dejando que los anillos brillen casi aislados contra la negrura del espacio.



Las observaciones se hicieron por un equipo dirigido por el científico planetario Leigh Fletcher, de la Universidad de Leicester (Reino Unido). Esperan utilizar los datos de NIRSpec para conocer mejor las lunas y los anillos de Saturno.



"Eso significa que tenemos un pequeño avance sobre lo que vendrá cuando se elimine el ruido y se coloreen las imágenes. Sospechamos que va a ser poco menos que impresionante", sostuvieron los expertos.



Entre las imágenes, se aprecian aquellas tomadas con un filtro de longitud de onda corta, en las que se destacan las bandas de nubes de Saturno. En tanto, los anillos brillan con intensidad alrededor del centro planetario.



Una vez que las imágenes sean tratadas, serán coloreadas. Se espera que revelen nuevos detalles sobre la atmósfera, los anillos y los satélites que orbitan Saturno.



La cámara también podría marcar un nuevo punto de contacto para continuar las observaciones en el dominio del tiempo, luego de la desaparición de la sonda espacial Cassini en 2017.