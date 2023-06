Video: niño cayó desde 12 metros de altura al romperse el arnés de una tirolesa

?? | MÉXICO: Luego de que un niño de seis años cayera desde una altura de 12 metros en la tirolesa de Expedición Amazonia, al interior del Parque Fundidora en Monterrey, elementos de Protección Civil del Estado clausuraron el lugar.



Un dramático accidente que de milagro no terminó en tragedia ocurrió en la ciudad de Monterrey, en México, donde un niño de seis años cayó al vacío desde 12 metros luego de que se le rompiera el arnés en una tirolesa. Afortunadamente, aterrizó en un lago artificial y no sufrió lesiones.El episodio sucedió en la atracción de Expedición Amazonia en Parque Fundidora. En un video puede verse como el pequeño César avanza por la tirolesa, hasta que desde atrás llega un instructor. En medio del recorrido, ambos se detienen y es entonces cuando el nene cae debido a que la banda de seguridad del arnés no aguantó el peso y se rompió.El menor de edad cayó en un lago de seis metros de profundidad y fue rescatado por uno de sus familiares. Personal médico le brindó asistencia y constató que se encontraba ileso. Según testigos, se fue caminando del lugar junto a sus padres."Qué mala experiencia hemos pasado. Gracias a dios César está bien. El personal sin saber qué hacer y sin saber nadar. Gracias a que estábamos cerca pudimos ponerlo a salvo. Debido a la mala capacitación del personal, todo pudo haber sido peor. El arnés se reventó", se quejó la madre de César en su cuenta de Facebook."Un menor se encontraba en el área de loros en la tirolesa y a la mitad se revienta la bandola de seguridad del arnés, cae hacia el lago que tiene una profundidad de 6 a 7 metros y un familiar lo saca del lago sin lesiones”, precisó Protección Civil de Nuevo León.Luego del accidente en el que el niño cayó desde 12 metros luego de que se le rompiera la tirolesa, Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con Parque Fundidora, realizó la suspensión preventiva de varias atracciones del concesionario Parque Amazonia.Según detallaron en un un comunicado oficial difundido este lunes, "Amazonia es una concesión dentro del Parque Fundidora y es operado por un particular".En paralelo, se realiza "la investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del accidente, revisión de todas las áreas de la concesión, así como determinar la responsabilidad por parte del concesionario"."Desde el organismo mantendremos comunicación con la familia del menor para brindar el apoyo institucional y atender todo lo relacionado con la situación", informaron.Por último, indicaron: "En esta nueva era del Parque, la prioridad es la experiencia y seguridad de nuestros visitantes, por lo que continuaremos implementando las medidas necesarias para garantizar que los concesionarios cumplan sus contratos rigurosamente".