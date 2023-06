La tripulación del "Titán" murió al instante: ¿Qué pasa durante una implosión?

Tripulación del submarino "Titán" murió al instante:



La muerte de la tripulación se dio de manera inmediata, la implosión duró unos 30 milisegundos y ni siquiera se enteraron de lo que estaba pasando con su cuerpo, según expertos.

¿Qué salió mal en el sumergible Titán?



El comandante de la Guardia Costera estadounidense, John Mauger, informó este jueves que el submarino Titán que desapareció el pasado domingo durante una inmersión para visitar los restos del ‘Titanic’ sufrió una “catástrofica implosión” y que los escombros encontrados hace horas pertenecen al aparato.Asimismo, la Guardia Costera informó que se inició la búsqueda para localizar los cuerpos de los cinco miembros de la expedición, aunque reconoció que esta será una tarea complicada debido a las “implacables” condiciones naturales de la zona.Los rescatistas han anunciado oficialmente que el submarino Titan ha “implosionado” mientras los robots de búsqueda encontraron escombros esparcidos por el fondo del océano cerca del naufragio del Titanic.Según National World, “una implosión podría ocurrir si alguna parte del casco de fibra de carbono y titanio del submarino ha sufrido una pequeña grieta o falla”. La implosión en sí se asemeja a una burbuja creada por el peso del agua.El Dr. David Gallo, asesor principal de RMS Titanic Inc, la empresa que posee los derechos del sitio original de la tumba submarina, dijo que la línea de tiempo sugiere que algo sucedió “a media profundidad” que causó la pérdida de energía o comunicaciones por radio.Pero, ¿qué puede haber pasado? Especialistas recrearon la supuesta implosión del submarino. El colapso es instantáneo por la presión, el casco inmediatamente se rompería, todo en alrededor de 30 milisegundos.La “pérdida catastrófica de la cámara de presión” indicaría que los turistas submarinos perdieron la vida de manera instantánea. Exactamente, a la hora y 47 minutos de iniciar el descenso, que es cuando se perdió el contacto con el sumergible.La Guardia Costera de EE.UU. señaló que la implosión probablemente ocurrió bastante cerca del naufragio del Titanic, hacia donde se dirigía el sumergible.¿Qué sucede con un submarino cuando implosiona?La implosión de un submarino significa que colapsa hacia adentro debido a la alta presión del agua, según HITC. El evento sería catastrófico para quienes estén a bordo, y nadie sería capaz de sobrevivir.A bordo del Titan viajaban el fundador de la compañía que organiza estas expediciones, Stockton Rush, el empresario y aventurero británico Hamish Harding, el explorador francés Paul Henry Nargeolet, el empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman.Los funcionarios no están seguros de cuán rápidamente el buque implosionó durante la inmersión, podría haber sucedido de inmediato y podría ser por eso que el submarino nunca volvió a la superficie. O bien, podría haber sucedido después de perder la comunicación y terminar flotando en el agua.Stockton Rush, CEO de OceanGate, explicó en una inquietante entrevista que “mientras desciendes, tienes tu profundidad y altitud... eso es bastante crítico. Cuando te acercas al fondo, debes estar listo para soltar algo de peso para no estrellarte contra él o propulsarte hacia abajo”.¿Qué le sucede al cuerpo humano cuando un submarino implosiona bajo el agua?Cuando un submarino implosiona bajo el agua, la alta presión del agua comprimiría y colapsaría el cuerpo humano de manera similar al colapso del submarino. Esto generaría una fuerza extrema sobre el cuerpo. No hay forma de sobrevivir y la muerte es instantánea.