Un sistema ultra secreto de la Marina detectó la implosión del sumergible

Internacionales Quiénes eran los cinco tripulantes que murieron en la expedición al Titanic

La Marina de Estados Unidos reveló este jueves que un sistema ultrasecreto de detección acústica logró captar el momento de la implosión del submarino Titan, desaparecido desde el domingo.“La Marina estadounidense realizó un análisis de los datos acústicos y”, confirmó un alto funcionario de la cartera de Washington a The Wall Street Journal.Según sumó el funcionario, el sistema -el cual pidió no especificar por cuestiones de seguridad nacional- recibió señales de un sonido similar a una implosión cerca del lugar en el que se hallaron este jueves restos del sumergible.La información, si bien “no es definitiva”, “se compartió inmediatamente con el Comandante de Incidentes para ayudar con la misión”, sumó el funcionario.Los hallazgos de estos micrófonos secretos confirman que los ruidos oídos durante la madrugada del miércoles, que parecían “golpes”, no provenían de la tripulación de Titan sino que se trató de sonidos propios del océano o bien de otro barco cercano.Para aquel momento, los expertos descartan que los cinco hombres siquiera hayan estado con vida ya que la implosión les habría causado la muerte instantánea. Asimismo, dado que las tareas de búsqueda comenzaron ya iniciada la semana, el suceso debería haber ocurrido durante el domingo, ya que de lo contrario, habría sido percibido por estas naves.“Lamentablemente creemos que hemos perdido a nuestro CEO, Stockton Rush, a Shahzada Dawood y a su hijo Suleman Dawood, a Hamish Harding y a Paul-Henri Nargeolet”, señaló la empresa OceanGate en un comunicado en el que homenajeó a estos hombres, “verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo”.Momentos antes de emitir estas declaraciones, la Guardia costera estadounidense había dado cuenta del hallazgo de escombros coincidentes con la nave desaparecida, en un perímetro cercano al Titanic.Específicamente, los expertos dieron con el marco de aterrizaje y la cubierta trasera de Titan, así como con fragmentos del casco de presión.No obstante, el descubrimiento de estas piezas se dio tras el vencimiento de la ventana de 96 horas de oxígeno de la que disponía la cápsula por lo que, igualmente, las probabilidades de que los cinco hombres aún estuvieran con vida eran bajas. (