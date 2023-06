Quiénes eran los cinco tripulantes que murieron en la expedición al Titanic

La empresa OceanGate Expedition confirmó este jueves que los cinco pasajeros del sumergible turístico Titán murieron. Además la Guardia Costera de Estados Unidos detalló que los restos encontrados "eran consistentes con una catastrófica pérdida de la presión de la cámara".A bordo viajaban el millonario británico Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation; el paquistaní Shahzada Dawood, vicepresidente de Engro, y su hijo Suleman; el experto buceador francés Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush, director general de OceanGate Expeditions, la compañía que opera el sumergible, y que cobraba 250.000 dólares por turista., CEO de OceanGate y uno de los tripulantes a bordo de Titan, fue una de las víctimas fatales confirmadas este jueves. En nombre de la empresa que fundó hace 13 años, era el responsable de la organización y gestión de este viaje.Su trabajo consiste en "supervisar las estrategias financieras y de ingeniería" y planear las estrategias para desarrollar submarinos con capacidad de hasta 6.000 metros, según la página web de OceanGate.Rush pasó de la aviación al submarinismo, ya que fue el piloto con calificación de transporte a reacción más joven del mundo cuando obtuvo calificación de Capitán en el United Airlines Jet Training Institute en 1981 con 19 años, y amplió más tarde su formación en las prestigiosas facultades de Princeton y Berkeley. Logró ser primer oficial de DC-8 (su categoría como Capitán) durante los veranos universitarios, con misiones en Arabia Saudita, El Cairo, Damasco, Bombai, Londres, Zúrich y Jartum.Durante los últimos 20 años, según la información ofrecida por OceanGate, Rush supervisó el desarrollo de múltiples empresas de propiedad intelectual exitosas.Uno de los tripulantes más inversos en la excursión fue sin dudas Paul-Henri Nargeolet, considerado como el hombre con más conocimiento del Titanic del mundo, de hecho es conocido como Mr. Titanic.A sus 77 años, el francés, comandante retirado de la Armada, estaba al tanto de los riesgos que conllevan este tipo de expediciones. “Cuando estás en aguas muy profundas, estás muerto antes de darte cuenta de que algo está pasando, así que simplemente no es un problema”, declaró en 2018 al 'Irish Examiner'.Su hija, Sidonie Nargeolet dijo a Reuters que vivió con “mucho estrés, emociones muy encontradas” la búsqueda de la nave en las profundidades del Océano Atlántico.“Él era un apasionado del Titanic desde que lo encontraron hace 30 años y sé que ahora está en el lugar donde le gustaría estar”, concluyó.Harding fue un explorador a nivel mundial y a sus 58 logró quedarse con tres récords Guiness. Sin dudas, no le tenía miedo a las aventuras.El año pasado había viajado junto a otros seis tripulantes al espacio en la misión Blue Origin en el cohete New Shepard.Tampoco era su primera vez en el océano. De hecho, uno de los récords que tiene a su nombre es por haber logrado la mayor longitud cubierta y mayor tiempo gastado en la profundidad completa del océano cuando el 5 de marzo de 2021 se sumergió junto a Victor Vescovo en el punto más profundo de la Fosa de las Marianas, el Challenger Deep (11.000 m).“Oye, saldremos mañana, se ve bien, el clima ha sido malo, así que han estado esperando ésto”, le había dicho Harding a su amigo Terry Virts astronauta ex NASA, según contó éste último al programa Good Morning.Shahzada Dawood fue un reconocido empresario y miembro de una de las familias más ricas de Pakistán. Había emprendido el viaje en el Titan junto a su hijo de 19 años, Suleman.La empresa de Dawood es influyente en distintos sectores productivos del país como agricultura, industria y salud. Además, el empresario es parte de la junta directiva del Instituto SETI, un proyecto con sede en California que se dedica a la búsqueda de señales de inteligencia extraterrestre.Suleman Dawood, el más joven de los tripulantes, a sus 19 años se sumó al viaje para conocer el Titanic en el fondo del océano con su padre. Recientemente había terminado su primer año de estudio en la Universidad de Strathclyde."Estamos profundamente preocupados por Suleman, su padre y los demás implicados en este incidente. Nuestros pensamientos están con sus familias y seres queridos y seguimos esperando un resultado positivo", habían expresado desde la institución antes de conocer la noticia del fallecimiento de los tripulantes.