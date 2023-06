Brasil: Tres personas murieron y hay 12 desaparecidos tras el paso de un ciclón

Muito vento e alagamentos no bairro São Sebastião, em Esteio. Vídeo enviado por nossos seguidores, no interior do condomínio Vitória Regia. pic.twitter.com/HqmGGKPYZF — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) June 16, 2023

A situação em São Leopoldo não é diferente de diversos bairros de Porto Alegre e outras cidades da região metropolitana, como Sapucaia do Sul. Muitas ruas e casas alagadas após a forte chuva causada pelo ciclone extratropical desta madrugada de sexta-feira. pic.twitter.com/sr4exs3omS — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) June 16, 2023

?Navegantes, Porto Alegre



Alagamento na avenida Voluntários da Pátria dificulta até a passagem de veículos maiores



?? Ricardo Giusti@correio_dopovo @metsul pic.twitter.com/an289D4zdg — Jonathas Costa (@jonathasac) June 16, 2023

?? #AHORA | La llegada de un ciclón extratropical causa inundaciones en Rio Grande do Sul, Brasil. pic.twitter.com/JtfHVubPi7 — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) June 16, 2023

Urgente | Na região central do município de Santo Antônio da Patrulha a água já invade lojas e causa estragos na cidade.



Confira a cobertura completa dos estragos provocados pelo passagem do ciclone extratropical pelo litoral norte no site https://t.co/EdXkOeRg0w pic.twitter.com/dJBGo2BbhZ — Litoral Notícias (@LitNoticias) June 16, 2023

Al menos tres personas murieron y otras 12 se encontraban desaparecidas, tras el paso de un ciclón extra tropical que azotó los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil, según reportaron hoy las autoridades locales.Fuentes oficiales confirmaron que en el estado de Río Grande do Sul, un joven de 23 años murió electrocutado en Sao Leopoldo y otras dos víctimas fatales se reportaron oficialmente, mientras los bomberos buscaban a doce desaparecidos en varios municipios.El fenómeno produjo deslizamientos de tierra e inundaciones que bloquearon carreteras y dejaron a 460 mil personas sin electricidad, consignó la agencia de noticias ANSA.Es por ello que el alcalde de Porto Alegre, Sebastiao Melo, invitó a los vecinos de la periferia a abandonar sus casas ante la posibilidad de derrumbes y requirió refuerzos a los bomberos.La situación también es crítica en el estado de Santa Catarina, donde varias ciudades fueron azotadas por el ciclón, que aisló a varias comunidades y dejó a muchas familias sin hogar debido a los deslizamientos de tierra ocurridos en zonas montañosas.En este sentido, catorce ciudades fueron afectadas por las lluvias ininterrumpidas, siendo el municipio de Praia Grande el que sufrió los principales daños.Según el Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias en los dos estados podrían intensificarse durante este fin de semana, mientras que también se esperan lluvias en los estados de Paraná, en la región sur, y San Pablo, en el sudeste."Desafortunadamente, hemos confirmado tres muertes y aún hay personas desaparecidas", informó el gobernador del estado de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, en su cuenta de Twitter.El total de personas desaparecidas asciende a doce, según el diario brasileño 'O Globo', mientras 250.000 es el número de clientes de la empresa estatal de energía eléctrica que se quedaron sin luz.