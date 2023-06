Con hembras en celo y decenas de militares buscan a Wilson en Colombia

En Colombia, el rescate de cuatro niños perdidos en la selva durante 40 días fue un alivio. Sin embargo, ahora el objetivo es encontrar sano y salvo a Wilson, uno de los perros que colaboró con aquella misión .titulada como "Operación Esperanza"- que tuvo en vilo al país sudamericano. Lo buscan decenas de militares y dos perras en celo para despertar su "instinto de caza"Hace dos semanas, el perro Wilson -elevado en el país a estatus de héroe nacional por su rol en el operativo- se zafó de la correa de su guía para adentrarse entre la abundante vegetación con la misión de encontrar a los cuatro chicos sobrevivientes del accidente de avioneta. Aparecieron los niños, pero se desconoce el paradero del perro.Sus entrenadores en Bogotá esperan que esté usando "su instinto de caza" para sobrevivir."Es un perro muy fuerte, muy bien formado, tenemos la confianza de que esté vivo todavía", dijo a la agencia AFP el soldado Elvis Porras, instructor canino de la Escuela de Ingenieros Militares, donde se entrenó a Wilson.Porras espera que este pastor belga de seis años esté "despertando su instinto de caza para sobrevivir", ya que, al fin y al cabo, es "descendiente directamente del lobo".Para recuperarlo, insertaron en la selva a "dos perritas en celo". "Wilson está castrado, sin embargo, esperamos que se le active su instinto y vaya hacia las perras", explica el general Pedro Sánchez, quien comandó la operación de rescate de los menores y ahora espera hacer lo mismo por el perro.Los indígenas Lesly (13 años), Soleiny, (9) Tien Noriel (5) y Cristin (1) deambularon durante 40 días por la misma selva antes de ser encontrados bajos de peso y deshidratados el viernes pasado.Durante su recuperación en el Hospital Militar de Bogotá, las hermanas mayores hicieron un dibujo en el que se ve un perro en medio de árboles, junto a un río y lleva escrito en negro el nombre Wilson.Antes de perderse, el perro "orientó a la tropa hasta puntos clave para el seguimiento y para descifrar el camino que estaban haciendo los niños", detalla Edgar Fontecha, otro instructor canino de la escuela.El ejército y familiares de los indígenas sospechan que Wilson fue el primer miembro del equipo de búsqueda en tener contacto con los hermanos.El pastor belga fue entrenado en la Escuela de Ingenieros Militares con constantes bajadas, atado a un arnés desde importantes alturas. Así comenzó su periplo en la selva.Wilson, el más fuerte de la "Camada W"- llamada así porque todos los cachorros fueron bautizados con nombres que inician con esa letra-, se formó durante 14 meses en esa escuela ubicada en el sudeste de la capital."Era el perro que estábamos buscando: fuerte, que no tuviera miedo, que fuese muy curioso", recuerdan desde aquella institución.Casi 60 canes se entrenan para detectar explosivos o drogas, hacer rescates bajo edificios colapsados o rastrear personas en misiones humanitarias.Este tipo de perros se entrenan en binomios, donde se les asigna un único "guía" militar que los acompaña a lo largo de su vida en distintas operaciones. Cristian David Lara, la dupla de Wilson, permanece en la selva para intentar encontrarlo.Según Fontecha, "se dice que el perro rompió la cuerda" que lo ataba a Lara y "arrancó a hacer lo suyo, a seguir el rastro" de los menores hasta que se perdió.De pronto "las ganas de acertar, de encontrar, de buscar su objetivo" le jugaron una mala pasada, especula Porras.De su lado, el general Sánchez dice que "no es habitual" ver esta conducta en perros militares.Los uniformados confían en que -al igual que los niños- Wilson sorteará serpientes, pumas, jaguares y otros depredadores que rondan la zona."Me invade la tristeza. Saber que es un hijo de casa y que es el único que no pudo salir del área después de un resultado tan bueno", se lamenta el soldado Porras.