Chile: será obligatorio el barbijo en colegios por casos de virus respiratorios

La ministra de Salud de Chile, Ximena Aguilera, anunció que a partir de este miércoles el uso de barbijos o tapabocas en los establecimientos escolares será obligatorio hasta el fin de la alerta sanitaria producida por el aumento de casos de virus respiratorios y la alta ocupación de camas críticas pediátricas."Mantenemos la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los centros asistenciales y lo recomendamos fuertemente en lugares aglomerados y en los medios de transporte públicos", dijo ayer la ministra Aguilera en el Congreso chileno.La medida de uso obligatorio de barbijos en los establecimientos escolares para niños mayores de cinco años se extenderá, por lo menos, hasta el próximo 31 de agosto.Otras de las medidas analizadas entre las autoridades de Gobierno y expertos fue el derecho al teletrabajo y la licencia para madres por enfermedad de hijos menores de un año.La titular de Salud adelantó también que se ingresará un proyecto de ley sobre trabajo "híbrido", el cual había sido anunciado por el presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública.La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo, con el objeto de regular de manera permanente tanto el teletrabajo como el trabajo híbrido, el cual permitirá a los padres compatibilizar la vida laboral con el cuidado de los hijos, explicaron.Sin embargo, el anuncio del uso obligatorio de barbijos en escolares trajo reacciones: donde el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz, afirmó, en un video publicado por el gremio, que "la solución real frente a la problemática que tenemos es la extensión de las vacaciones (de invierno)"."Es la única forma en la que los estudiantes no van a estar reunidos todos en el mismo lugar, no van a seguir contagiando y también hay que recordar que hay muchos funcionarios, muchas trabajadoras que hoy tienen a sus hijos enfermos y que indudablemente, frente a esta situación, no pueden atenderlos como corresponde", agregó Díaz.Desde la semana pasada, la cartera de salud chilena se vio cuestionada debido al alto índice de ocupación de camas críticas pediátricas, los pocos cupos disponibles para atención que dejaron un saldo de cuatro niños muertos por virus respiratorios al no recibir atención oportunamente.Esta situación llevó a que se realice un cambio en el subsecretario de Redes Asistenciales, tras la renuncia de Fernando Araos, debido a los cuestionamientos por su gestión de las camas críticas a nivel nacional.Por ello, y para afrontar la crisis, el Gobierno determinó tomar medidas como la suspensión de cirugías electivas; es decir, que no impliquen un deterioro funcional o gravedad para los niños y pueden ser reprogramadas cuando concluya la crisis sanitaria.También, desde el gobierno instan a la población a utilizar barbijos ante cualquier síntoma respiratorio y acudir a los centros de salud a vacunarse. Fuente: (Agencias)