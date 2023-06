Militares buscan a Wilson, el perro que ayudó a hallar a los niños en la selva

Más de 70 militares trabajan para ubicar a Wilson, un pastor belga malinois de seis años, que se perdió hace dos semanas en la espesa vegetación, mientras participaba de la búsqueda de los cuatro niños que fueron rescatados tras estar perdidos 40 días en la selva colombiana.“La búsqueda no finalizó", insistió el Ejército, en tanto que el general Pedro Sánchez, jefe de la operación de rescate de los niños, citado en un boletín sostuvo hoy: "Vamos por Wilson, lo vamos a traer".En los sureños departamentos del Guaviare y Caquetá más de 70 militares trabajan sin descanso para ubicar a Wilson.Este tipo de perros se entrenan en binomios, donde se les asigna un único "guía" militar que los acompañará a lo largo de su vida en distintas operaciones.Cristian David Lara, la dupla de Wilson, permanece en la selva para intentar dar con su paradero, consignó la agencia de noticias AFP."Él no quiso salir del área hasta encontrar a su perrito, esos binomios generan un lazo de toda la vida", dijo un responsable del Ejército al diario El Espectador.Cuando una cuadrilla militar halló la avioneta destruida, con tres adultos muertos, pero ninguno de los niños que iban como pasajeros, empezó una espectacular operación de búsqueda para encontrar a los hermanos huitoto desde mediados de mayo.Más de un centenar de soldados e indígenas, acompañados de perros rastreadores, se desplegaron en una región donde habitan jaguares, serpientes venenosas y otros depredadores peligrosos.Wilson encontró el biberón de la bebé Cristín entre la vegetación y a casi cuatro kilómetros de lugar del accidente.Los rescatistas también hallaron frutas mordidas, pañales, refugios improvisados, unas tijeras y huellas. Indicios que mantenían la esperanza de la tropa en encontrarlos con vida.Pero hace dos semanas, "debido a la complejidad del terreno, la humedad y las adversas condiciones climáticas (Wilson) se habría desorientado", informó el Ejército en un boletín.Sin embargo, varias pistas apuntan a que el perro pudo haber sido el primero en encontrar a los niños, como parecen indicar huellas del animal junto a las de los menores."Wilson es un perro, pero es nuestro comando. Yo diría que fue el primero que encontró a los niños", sostuvo Sánchez este martes.En medio del prolongado conflicto colombiano, más de 17.000 perros fueron entrenados por el Ejército en distintas especialidades: detección de sustancias y explosivos, desminado, búsqueda y rescate de personas, entre otras labores.El 8 de junio, un día antes del hallazgo de los niños, el Ejército informó que Wilson se había perdido en la selva."Jamás se abandona a un compañero caído en el campo de combate. Avanza la #OperaciónEsperanza en la búsqueda de nuestro canino Wilson, que haciendo rastreo y en su afán de encontrar a los niños se aleja de las tropas y se pierde", indicó la institución en Twitter.Tras la euforia del rescate de los menores, cientos de usuarios en redes sociales pidieron no olvidar al perro con simpáticos mensajes, algunos haciendo uso de otros animales como gatos que portaban en su boca carteles en honor a Wilson, y se multiplican los mensajes como #VamosPorWilson, #FaltaUno, #WilsonHeroeNacional.Lesly y Soleiny, las hermanas mayores, hicieron un dibujo en el que se ve un perro en medio de árboles, junto a un río y lleva escrito en negro el nombre de "Wilson". Otro indicio que alimenta la hipótesis de que los menores estuvieron con el animal.Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal que vela por los derechos de los niños, aseguró el sábado que los menores hablan de un perro.Lesly "nos contó del perrito que se les perdió, que no saben dónde quedó y que los acompañó un rato", manifestó la funcionaria.Lesly (13 años), Soleiny, (9) Tien Noriel (5) y Cristin (1) se recuperan en un hospital militar de Bogotá luego de 40 días de penurias en la selva del Amazonas y un accidente de avioneta el 1 de mayo en el que fueron los únicos sobrevivientes.