Los niños rescatados en la selva colombiana se recuperan satisfactoriamente

Los cuatro niños indígenas rescatados en la Amazonía colombiana, luego de 40 días de supervivencia, se encuentran “en proceso de recuperación satisfactorio", informó el Gobierno, en tanto continúa la búsqueda de Wilson, el perro rastreador que participó del operativo.Lesly (13 años), Soleiny (9) Tien Noriel (5) y Cristin (1) fueron encontrados por rescatistas militares e indígenas la tarde viernes, informó la agencia de noticias AFP.Desde la madrugada del sábado se recuperan en el Hospital Militar Central de Bogotá, adonde llegaron en "condiciones clínicas aceptables".Tras dos días de cuidados "están muy bien de ánimo, estuvieron coloreando, dibujando. Les encanta conversar tienen muy buena disposición", dijo Adriana Velásquez, subdirectora del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en un video enviado a medios.Únicos sobrevivientes del accidente aéreo que cobró la vida de su mamá y otros dos adultos, los niños se alimentaron con paquetes de harina de yuca que encontraron en los restos de la aeronave y frutos de la selva.Las dos hermanas mayores registraron este lunes "picos febriles", mientras que el pequeño Tien Noriel es "monitoreado" por "alguna posible contaminación en la alimentación que recibió y que podría estar afectándolo", detalló la directora del ICBF, Astrid Cáceres, en entrevista con W Radio.Tien Noriel,, según el relato de los rescatistas indígenas que hicieron el primer contacto con los menores."La bebé sigue en cuidados intermedios, no por ninguna condición de gravedad sino por tener un monitoreo más cercano en el caso de ella por la edad", agregó Cáceres., valoró la directora del ICBF."La evolución va dentro de lo esperado; el pronóstico sigue siendo de dos a tres semanas" de hospitalización, anticipó.La entidad mantendrá a los hermanos bajo su tutela hasta que se resuelva una disputa entre sus parientes.Familiares de Magdalena Mucutuy, la difunta madre, denunciaron que el padre de los dos hermanos menores, Manuel Ranoque, maltrataba al grupo, lo que Ranoque niega.Por otra parte, el Ejército divulgó un dibujo atribuido a los hermanos donde aparece Wilson, un perro de rescate que se extravió durante la búsqueda.El Gobierno no descarta que el animal se haya cruzado con los menores en algún momento de su odisea."Los soldados continúan la operación para encontrar a nuestro amigo de cuatro patas. La búsqueda no ha finalizado. Nuestra premisa: ninguno se queda atrás", expresó la institución en su cuenta de Twitter.Así lo difundieron acompañado de fotos del pastor belga malinois de seis años, que se perdió en la espesura amazónica del sur del país mientras rastreaba a los cuatro niños indígenas que sobrevivieron al accidente aéreo.Días atrás, Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal que vela por los derechos de los niños, dijo que los menores indicaron haberse encontrado con un perro en la selva, sin precisar si se trataba de Wilson.Lesly, de 13 años y la mayor de los hermanos, "nos contó del perrito", manifestó la funcionaria a la prensa local, y añadió que los niños hablan "del perrito que se les perdió, que no saben dónde quedó y que los acompañó un rato".Según informó el Ejército, el can fue clave en las operaciones de búsqueda, ya que encontró en medio de la vegetación el biberón de Cristin, la menor que cumplió un año durante la asombrosa travesía por un hábitat donde rondan jaguares, pumas, serpientes y otros depredadores.En el accidente murieron la madre de los niños, un dirigente indígena y el piloto de la aeronave.