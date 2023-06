Hackearon el sistema del Ejército de Chile: un cabo fue detenido

Un cabo del Ejército de Chile quedó en prisión preventiva acusado de un ataque informático a la institución castrense el 26 de mayo último, aunque la institución afirmó que no se afectaron los “sistemas críticos” de la fuerza, informó hoy la prensa local.



La Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano de la Policía Civil (PDI) detuvo al presunto responsable del ataque que obligó a la prohibición de encender computadoras e incluso de conectarse a redes inalámbricas.



Según el diario La Tercera, durante la detención se logró la incautación de una serie de dispositivos electrónicos actualmente periciados por personal de la PDI.



Agregó que desde el Ejército confirmaron que continúan desarrollando una auditoría a la red de transmisión de datos y "controlando la certificación de la puesta en marcha de la red en forma segura".



No obstante, dijo la fuerza, los sistemas críticos de información "no habrían sido afectados a la fecha", aunque continúan "evaluando sus eventuales alcances".



Según el sitio de El Mercurio, se trata de un cabo segundo detenido el sábado último e indagado hoy, tras ser inculpado por delito de infracción a la ley de delitos informáticos.



El Ejército admitió en un comunicado que "las medidas de mitigación adoptadas ralentizarán los tiempos en los diversos procesos de funcionamiento administrativo de la Institución".



Y advirtió que "los antecedentes fueron puestos a disposición de la Primera Fiscalía Militar e iniciadas las investigaciones administrativas correspondientes".