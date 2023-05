Lacalle Pou pidió a empresarios insertar laboralmente a ex presidiarios

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reclamó a los empresarios una “segunda oportunidad” para los reclusos que dejan la cárcel, porque el Estado puede hacer “una parte” de la tarea futura con los ex presos.



“Ese recluso que está en Tacuarembó, en el Comcar, en Campanero, donde sea, así como entró va a salir. Y algunos pensarán, ojalá la gran mayoría, en las segundas oportunidades. ¿Quién no necesitó una segunda oportunidad? Quienes salen de la cárcel lo hacen con una mano adelante y la otra atrás y cuando llegan a sus hogares lo que abundan son las carencias”, advirtió Lacalle Pou.



El mandatario participó de un encuentro llamado “Sinergias para construir una mejor sociedad”, organizado por la Dirección Nacional de Protección Social y la Dirección Nacional del Liberado, junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con eje en las personas privadas de libertad y en la construcción de políticas para la etapa pospenitenciaria.



La actividad, que tuvo lugar en el World Trade Center, buscó el intercambio y la cooperación para la generación de herramientas y oportunidades a favor de la reinserción de personas que recuperan la libertad, reseñó el sitio de La Diaria.



Frente a empresarios y representantes de organizaciones no gubernamentales, Lacalle Pou recordó su reciente paso por el penal de Tacuarembó, donde mantuvo una reunión de “más de dos horas” con reclusos.



Y aunque resaltó la presencia del Estado en los centros penitenciarios, el presidente remarcó que también hay que pensar en el “afuera de la cárcel”.



“Al mes y medio el que sale se encontró con la barra de siempre, le ofrecen dinero fácil y es obvio que va a ir a delinquir. ¿Cómo hacemos como Estado para interponernos en ese círculo vicioso?”, se preguntó el jefe del Estado.



En esa línea, Lacalle Pou sostuvo que el Estado puede “destinar una cuota, un porcentaje” y trabajar de forma “más cercana” sobre el tema, pero enfatizó en la necesidad del apòrte de otros sectores, entre ellos el empresario.



“¿Podemos ofrecer 100% de satisfacción y que no va a haber frustraciones? No, la vida está hecha también de levantarse de las frustraciones”, sostuvo el mandatario, y advirtió que “por más estímulos que haya, si cada uno en su empresa no toma esa decisión, estamos fritos”.



Llamó por eso a las empresas a “empezar a cambiar”, porque para que “esto sea masivo hace falta empezar a caminar, para después correr”.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, valoró que en 2022 la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que antes pertenecía al Ministerio del Interior, haya pasado a su cartera.



“Cuando una persona recupera la libertad, ¿es libre?”, se preguntó Lema. “Una cosa es la libertad de poder circular, pero la libertad es un concepto que va mucho más allá de eso. Tiene que ver con la integridad, con lo personal, con la posibilidad de decidir”, reflexionó.