Hinchas le gritaron "mono" a Vinicius y terminó expulsado: Lula se solidarizó

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

La defensa del entrenador

Cruce con Tebas

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa...



Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

"¡Mono, mono!"

??? ¡Así recibió la afición del Valencia al Real Madrid a su llegada a Mestalla! Cánticos de "Vinicius eres un mono". pic.twitter.com/rAWxY99VAN — madridistaReal (@RMadridistaReal) May 21, 2023

El gesto de Lula

Queria fazer um gesto de solidariedade ao @vinijr, um jovem que certamente é o melhor jogador do Real Madrid, e que sofre repetidas ofensas. Espero que a Fifa e outras entidades tomem providências, para não deixar que o racismo tome conta do futebol. — Lula (@LulaOficial) May 21, 2023

El brasileño Vinicius Junior, futbolista del Real Madrid, compartió un fuerte descargo en sus redes sociales después de haber sufrido insultos racistas por parte de los hinchas del Valencia, durante el partido que se disputó en el estadio Mestalla. "El racismo es normal en La Liga", expresó el brasileño, y agregó: "El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora pertenece a los racistas".El episodio que desató el enojo de Vinicius Jr tuvo lugar a los 35' del ST, cuando tras una confusa jugada en el área - que incluyó reclamos al árbitro y un clima caldeado en las tribunas-, el jugador de la Selección de Brasil denunció que un hincha del equipo Che le realizó gestos de mono. Tras ello, el encuentro se suspendió por ocho minutos en los que el propio delantero se negaba a reanudar el juego.El brasileño explotó al punto tal de apuntar con el dedo al fanático en cuestión y recurrir al árbitro: "Ese señor, él fue", dijo reiteradas veces mientras Antonio Rudiger, otros compañeros y rivales intentaban calmarlo. Pero no había caso.Luego de varios minutos, y gracias a una conversación con el DT Carlo Ancelotti, Vinicius reingresó al campo de juego y continuó el partido. Sin embargo, sobre el final se desató un nuevo conflicto cuando el ex Flamengo increpó a Yunus Musah por demorar el juego y desató primero la reacción del arquero Giorgi Mamardashvili contra el brasileño y luego entre todos los planteles para separar.Desde el equipo local alegaron que Vinicius les habría dicho que "se van a la Segunda", haciendo referencia a la situación actual del Valencia, que se encuentra en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.En medio de la trifulca, Hugo Duro, delantero del Valencia, tomó a Vinicius del cuello y el crack del Real Madrid no se quedó atrás, dándole un golpe en el brazo, por la cual vio la tarjeta roja a instancias del VAR.Mientras se retiraba del campo de juego, Vinicius hizo gesto a la parcialidad local (con dos dedos en alto y con la otra mano señalando abajo), y una vez en el vestuario redobló la apuesta con una dura historia en su cuenta de Instagram. “El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga”, escribió.Minutos más tarde, compartió en Twitter una reacción más extensa en la que insistió en su idea de que existe permisividad con los racistas."No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan. Lo lamento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora pertenece a los racistas", dijo.Además, aseguró que en su país, Brasil, a España se le conoce como un "país racista"."Una hermosa nación, que me acogió y a la que quiero, pero que ha aceptado exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no estén de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y, desgraciadamente, por todo lo que ocurre cada semana, no tengo forma de defenderlo. Estoy de acuerdo, continuó."Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí", completó.El entrenador italiano, Carlo Ancelotti, salió a defender a su dirigido luego del duro momento que atravesó en el estadio Mestalla."He hablado con él durante el partido porque el ambiente era muy caliente y muy malo. Le he preguntado si quería seguir. No quería quitarlo porque el ambiente es racista. Nunca me ha pasado. Así no. Es inaceptable LaLiga española tiene un problema que no es Vinicius. Él es la víctima. ¿Qué hay que hacer? No se puede jugar al fútbol así. Diría lo mismo si hubiéramos ganado", sostuvo Ancelotti.Y agregó: "Es demasiado grave. Insultan todo el tiempo a Vinicius y luego le sacan roja. Estoy muy triste. Es una Liga con grandes equipos, pero esto tenemos que quitarlo. Estamos en el 2023. La única manera es parar el partido. Es verdad que hay un protocolo, pero hay que irse a casa".En ese mismo sentido, subrayó que pese a las denuncias no se hace "nada de nada". "Esto no puede continuar. Es el jugador que más faltas recibe y el que más insultos. Le he dicho al árbitro que lo iba a quitar y me ha dicho que debía seguir. Con la tarjeta roja todo el estadio le gritaba Mono, mono, mono. Estoy muy triste. Nunca me pasó algo así. Él es un niño y quería seguir, pero en estas condiciones es muy complicado", indicó el italiano.A su vez, apuntó también contra el arbitraje, ya que consideró que solamente expulsaron al brasileño para sacarse un problema de encima. "El del VAR se inventó una agresión. Él sólo intentó liberarse. El jugador está triste porque lo único que quiere es jugar al fútbol. No estaba enfadado. Estaba triste. Para mí debimos parar el partido. No era una persona que se ha vuelto loca, era un estadio que se ha vuelto loco. Nunca he visto un estadio entero haciendo un insulto racista".Por último, se negó a hablar del transcurso del partido, dado que señaló que lo acontecido en el terreno de juego con Vinicius fue lo único importante, y que si no se aborda quedará en el olvido. "Yo no quiero hablar de fútbol. Quiero hablar de lo que ha pasado aquí, creo que es más importante. Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar, es bastante evidente, un estadio grita a un jugador y un entrenador piensa quitar a un jugador por esto. Él no quería continuar, le he dicho que no me parece justo que se vaya porque no es el culpable, es la víctima, y ha seguido. Y además le sacan una roja sin sentido porque no es una agresión"."Tenemos un problema. No, yo no lo tengo. Para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo. LaLiga tiene un problema, estos episodios de racismo tienen que parar el partido. Es un estadio que insulta a un jugador por racismo y el partido tiene que parar y digo lo mismo si ganamos 3-0, no hay otra manera. Se lo he dicho al árbitro, él dice que el protocolo dice que tenemos que avisar antes y si siguen parar. Él no tiene que informar, ¿de qué? Han empezado a insultarle desde el primer minuto. Está muy triste, enfadado, es tristeza. No puede pasar", concluyó.El presidente de La Liga española, Javier Tebas, intentó recoger el guante tras las críticas de Vinicius, al considerar que el jugador brasileño es "manipulado". “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius”, escribió el máximo mandatario de Liga. Y añadió después, con un video del propio Vinicius: “No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”.“Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirlo solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”, respondió el brasileño en Twitter.Los insultos contra el jugador ya se produjeron incluso antes del partido. El autobús en el que llegó a Valencia fue recibido a grito de "¡Mono, mono!"."Repudiamos otro ataque racista contra Vinicius Jr. Notificaremos a las autoridades españolas y a LaLiga. ¡El Gobierno brasileño no tolerará el racismo ni aquí ni fuera de Brasil! Trabajaremos para que todos los atletas brasileños negros puedan practicar su deporte sin experimentar violencia", denunció el Ministerio de Igualdad Racial.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los ataques racistas que sufrió el futbolista brasileño Vinicius Jr. en el partido de la Liga española que el Real Madrid jugó en el estadio Mestalla contra el Valencia."Quería hacer un gesto de solidaridad con Vinicius Jr., un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid, y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol", escribió en Twitter el mandatario.Antes, en una rueda de prensa desde Japón, el presidente recalcó que "no es posible que casi en pleno siglo XXI" se vean esos "prejuicios raciales ganando fuerza en varios estadios de fútbol de Europa"."Un chico pobre que venció en la vida. Uno de los mejores jugadores del mundo. Ciertamente, del Real Madrid es el mejor. Le ofenden en cada estadio al que asiste", comentó. Fuente: (RT-Página12)