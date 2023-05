Argentino asesinado en México: el atacante padecería problemas psicológicos

Sociedad Falleció uno de los argentinos atacado con un machete en México

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca en México dictó el pasado lunes la prisión preventiva para el joven que mató a machetazos a Benjamín Gamond, un turista cordobés de 23 años que fue atacado junto a un amigo y la novia de éste, en una playa de Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec.El agresor se llama Cruz Irving Martínez Flores, tiene 21 años y es oriundo del estado de Guerrero. Este miércoles, se realizará la primera audiencia para cambiar la carátula de la causa, que hasta ahora era por lesiones y tentativa de homicidio, pero que pasará a ser por homicidio.Los tres estaban conociendo el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, un lugar descripto como "maravilloso" por aquellos que han tenido la suerte de recorrerlo.La madre de Macarena, Fernanda Carina González, contó al portal de noticias Necochea Digital, que los tres amigos llegaron a la fatídica isla el jueves 11 de mayo, donde conocieron en la lancha que los llevó al que terminaría siendo su atacante.De acuerdo al relato de la mujer, el ahora señalado como asesino les dijo que era instructor de surf y que acudieran a él si necesitaban algo.Al día siguiente, los turistas argentinos fueron a almorzar en un restaurante de la playa y encontraron a Martínez en la playa.En ese momento, siempre según el relato de la madre de Macarena, Benjamín le preguntó al joven mexicano si sabía dónde podían comprar tablas para practicar surf.“‘A vos te mandaron, a vos te mandaron’”, contó la madre de Macarena que el agresor dijo en el momento del ataque, según lo que pudo detallarle su hija desde México.De inmediato, Macarena se le abalanzó encima para que dejara de dañar a Benjamín y ella también fue lastimada. Su novio, que también intervino, terminó con los brazos cortados y una muñeca quebrada.Jesuhandy Conde Gómez, presidente Municipal de Villa de Tututepec, indicó a Cadena 3 que "hubo un par de discusiones entre los jóvenes, según los testigos, pero no para lo que terminó ocurriendo"."El agresor está detenido y será juzgado por el peso de la ley. Aquí nos regimos por usos y costumbres, nos vigilamos para que no pase nada, pero bastaron 3 minutos para que ocurriera este accidente", expresó.Reiteró que el agresor no es residente del pueblo y que tenía un día de haber llegado, argumentando que buscaba trabajo de albañil o cargador en ese lugar."Estábamos comentando que podía tener alguna sustancia como droga", dijo e informó que el joven fue detenido por "toda la comunidad"."La ley acá se rige por usos y costumbres y tenemos policías en la misma comunidad. Toda la gente se comunicó por altavoces y logramos aprehender en menos de 10 minutos a esta persona", agregó.