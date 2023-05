Google eliminará desde diciembre, las cuentas inactivas por más de dos años

Evitar que borre mi cuenta

Google, de Alphabet Inc., anunció el martes que a partir de diciembre eliminará las cuentas que no se hayan utilizado durante dos años, en un intento por prevenir amenazas a la seguridad, incluidos los ataques informáticos.La compañía dijo que si una cuenta de Google no había sido utilizada o no se había iniciado sesión en ella durante al menos dos años, podría eliminar la cuenta y el contenido a través de Google Workspace, que incluye Gmail, Docs, Drive, Meet y Calendario, así como YouTube y Google Fotos.El cambio de política solo se aplica a las cuentas de Google personales y no a las de organizaciones como escuelas o empresas.En 2020, Google había dicho que eliminaría el contenido almacenado en una cuenta inactiva, pero no eliminaría la cuenta en sí.A partir del martes, Google enviará varias notificaciones a la dirección de correo electrónico de la cuenta y al correo de recuperación de las cuentas inactivas antes de eliminarlas.Otro detalle importante es que las direcciones de correo electrónico de Gmail no podrán ser recuperables para su uso. Es decir, que se borrará por completo sin poder hacer nada al respecto.Google cita que la actividad de una cuenta se mide en las acciones de recibir o envío de un email, el uso de Google Drive, ver un vídeo en YouTube, descargar una app en la Google Play Store, usar la búsqueda o simplemente usar el inicio de sesión en una aplicación o servicio de terceros.De todas maneras, hay que estar atentos, ya que estas actividades no cubren el uso común de una cuenta de Google como puede ser configurar el alias para la redirección de un email al principal, y no queda bien claro si estas cuentas finalmente serán eliminadas.También aclara que mantener una suscripción activa a un servicio tipo Google One mantendría la actividad, pero no es algo muy común en las cuentas alternativas que podamos tener, así que hay que andar con cuidado si no queremos perder alguna.Finalmente, todo esto se aplica a las cuentas personales y no a las usadas para organizaciones tipo escuelas o de negocios. La idea de Google, cuando se aplique esta nueva directriz, es que la compañía comenzará primero con las cuentas que fueron creadas y no volvieron a ser usadas en ningún momento. De todas formas, avisará a estas cuentas con meses de antelación antes de pasar a su eliminación completa. Fuente: (Reuters)