Uruguay le pide a su población limitar el consumo de agua por la fuerte sequía

En medio de una grave sequía que dejó el agua potable con altos niveles de sal en Montevideo, el ministerio de Ambiente de Uruguay llamó este domingo a no regar jardines, ni lavar el automóvil y reducir el tiempo de ducha para superar la emergencia que ha provocado un virtual asalto de supermercados para aprovisionarse de agua mineral.



La campaña, anunciada a través de la cuenta de Twitter del secretario de la Presidencia, Alvaro Delgado, pidió además no utilizar en forma innecesaria los inodoros y reparar las pérdidas de agua en el hogar.



El déficit hídrico, que se arrastra desde hace tres años, causó una baja en los niveles de los embalses donde se sacaba el agua dulce. Por ello, la empresa Obras Sanitarias del Estado tuvo que recurrir a otras fuentes y aumentar así la salinidad permitida. El agua de la canilla sale hoy salada en la capital y zonas aledañas, lo que ha provocado una enorme desconfianza de los montevideanos por la calidad de este producto vital.



En ese marco, los montevideanos tomaron por asalto supermercados para aprovisionarse de botellones de agua mineral. Incluso, la intendencia de Montevideo distribuyó 4000 bidones entre centros asistenciales de la capital. Además, el gobierno dijo que garantizará la entrega de dos litros de agua mineral por día a los sectores más vulnerables.



El aumento del consumo de agua mineral fue abrupto en los últimos días, aunque las principales cadenas de supermercados aclararon que no se espera que haya desabastecimiento en los próximos días. (TN)