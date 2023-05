La OMS alerta por el avance del virus de Marburgo: qué es y qué riesgos trae

Según la agencia sanitaria de Naciones Unidas, en Guinea Ecuatorial, desde el 13 de febrero hasta el 1 de mayo de 2023, se han notificado 17 casos confirmados en laboratorio y 23 probables. El último caso confirmado se notificó el 20 de abril.Entre los casos confirmados por laboratorio, hay 12 muertes y se desconoce el resultado de un caso confirmado. Cuatro de los confirmados se han recuperado. Todos los casos probables han muerto. El distrito más afectado es Bata, en la provincia del Litoral, con 11 casos confirmados por laboratorio.En tanto, en Tanzania, entre el 16 de marzo y el 30 de abril de 2023, se ha notificado un total acumulado de nueve casos. Ocho de ellos confirmados por laboratorio y uno probable. El último confirmado se notificó el 11 de abril de 2023.Allí, se han notificado un total de seis muertes, incluyendo un caso probable y cinco entre los confirmados. Entre estos últimos, tres se han recuperado. Todos los casos se han notificado en el distrito de Bukoba, en la región de Kagera.En marzo de 2023, la OMS había evaluado el riesgo para la salud pública planteado por los brotes de Marburgo en Guinea Ecuatorial y Tanzania como muy alto a nivel nacional, alto a nivel subregional, moderado a nivel regional y bajo a nivel mundial. Por el momento -se informó- esa evaluación no cambió. “La OMS sigue vigilando de cerca la situación en estos dos países”, señalaron.Entre los casos notificados en Guinea Ecuatorial, se sabe que muchos están relacionados dentro de una red social/reunión o por proximidad geográfica. “Sin embargo, la presencia anterior de casos y/o conglomerados en varios distritos sin vínculos epidemiológicos claros puede indicar una transmisión del virus no detectada”, advirtieron.El último caso confirmado en Tanzania fue el 11 de abril. Este caso era la madre de un niño de 18 meses. La madre fue puesta en cuarentena en cuanto se detectó la enfermedad en el niño, en marzo. No se han notificado más contactos relacionados con este caso. La edad de los casos de Tanzania oscila entre 1 y 59 años (mediana de 35 años), siendo los hombres los más afectados.El personal sanitario se ha infectado previamente al tratar a pacientes afectados. Las ceremonias funerarias que implican el contacto directo con el cuerpo del difunto también pueden contribuir a la transmisión del virus de Marburgo.Aunque no hay vacunas ni tratamientos antivirales aprobados para prevenir o tratar el virus, en Guinea Ecuatorial se está utilizando Remdesivir de forma modificada y monitorizada para casos de emergencia. Los cuidados de apoyo tempranos - rehidratación con líquidos orales o intravenosos - y el tratamiento de síntomas específicos y coinfecciones pueden mejorar la supervivencia. Se están evaluando diversos tratamientos potenciales, como productos sanguíneos, inmunoterapias y farmacoterapias. (