Industriales uruguayos piden medidas drásticas para evitar compras en Argentina

Uruguay vive una “pandemia fronteriza”

“Tenemos un problema”

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Fernando Pache, reclamó este domingo tomar medidas drásticas como la prohibición de hacer compras en zonas de frontera para evitar que miles de uruguayos crucen a la Argentina a realizar consumos masivos a causa del tipo de cambio favorable.Por ello, pidió implementar una medida denominada “cero kilo”, que prevé prohibir el ingreso de mercaderías desde la Argentina en las zonas fronterizas.La advertencia del industrial se conoció después de un nuevo cruce masivo de uruguayos a las localidades fronterizas de la Argentina para realizar toda clase de compras atraídos por el tipo de cambio favorable.Este domingo se reportaron filas de hasta 7 kilómetros de autos para cruzar el puente internacional Libertador General San Martín que une las ciudades de Gualeguaychú (Argentina) y Fray Bentos (Uruguay), reportó el Ministerio del Interior uruguayo.En declaraciones al diario El Observador, Pache dijo que Uruguay vive una “pandemia fronteriza” a raíz del cruce masivo de sus habitantes a las localidades argentinas fronterizas, en la provincia de Entre Ríos.“El tipo de cambio argentino y la situación muy cruda y dura del contrabando que se ve en todas las calles del Uruguay genera entre un 30% y un 40% menos de ventas con respecto a 2020″, dijo.En ese contexto, el industrial advirtió: “Si fuera por la Cámara de Industrias lo que le pedimos al gobierno es cero kilo, no contemplación de que la familia pueda cruzar a cortarse el pelo, no, cero kilo. Eso quiere decir que si pone un litro de leche ya hay algo que no podría haber pasado”, indicó.El 2 de mayo, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, admitió que la llegada masiva de uruguayos a la Argentina, atraídos por el cambio favorable, provocó un problema económico serio en la frontera.“Estamos con un problema en la frontera porque los precios de bienes argentinos son extremadamente más baratos y naturalmente los vecinos consumen donde les es más barato. Eso nos genera un desequilibrio y los comercios de nuestra frontera son castigados. Hemos aplicado medidas, pero no es suficiente”, dijo a la radio argentinaEse mismo día, el intendente de la ciudad uruguaya de Salto, Andrés Lima, reclamó urgentes “políticas de frontera” al gobierno.“2000 familias uruguayas alquilaron propiedades y se fueron a vivir a la Provincia de Entre Ríos por falta de políticas de frontera. Seguimos esperando por el Gobierno Nacional”, escribió el alcalde en un tuit.