Derrota de Gabriel Boric en Chile: la derecha triunfa en elección de consejeros

Con el 95,13% de las mesas escrutadas, la derecha chilena lograba un importante triunfo en la elección de consejeros constitucionales, quienes redactarán la nueva carta magna, al conseguir un 56,62% de los votos, con lo que de momento le corresponden 34 de las 50 bancas que conformarán el Consejo Constitucional y el presidente, Gabriel Boric, salió a reconocer el resultado.La izquierda y centro izquierda suma 37,2% de los votos y conseguiría 16 consejeros constitucionales, lo que significa una nueva derrota electoral, luego del triunfo del rechazo a la constitución escrita por la anterior Convención Constituyente, nacida a partir del estallido social de 2019.Con este porcentaje de mesas escrutadas habían votado 11.302.834 personas, lo que significa hasta ahora el 74,6% del padrón electoral de 15,1 millones de personas.Un dato que llamó la atención de expertos y los medios de comunicación en esta elección, que tenía voto obligatorio, fue la gran cantidad de votos nulos y blancos, que sumaban 21,4% del total de emitidos.Dentro de la derecha, el gran ganador fue el Partido Republicano, liderado por el pinochetista José Antonio Kast, que logró un 35,6% de los votos y estaría consiguiendo 22 consejeros constitucionales.La alianza de partidos oficialistas, Unidad para Chile, lograba 28,2% y 17 consejeros, lo que significa una derrota importante, aunque el impacto fue mayor en el grupo de partidos de centro izquierda, Todo por Chile, que solamente lograban un 9% de los votos y ningún consejero. El Pueblo Indígena, en tanto, obtenía una banca.La centro derecha, que se presentó en esta elección como Chile Seguro y que reunía a los tradicionales partidos de Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, obtenía un 21,2% de los votos y 11 consejeros constitucionales.Uno de los partidos más golpeados fue el Partido de la Gente, liderado por el excandidato presidencial Franco Parisi, que solamente obtenía un 5% de los votos y no conseguiría ningún consejero, luego de que días antes de las elecciones se dio a conocer que una de sus candidatas había tenido una condena por tráfico de drogas, lo que no le permitiría ser candidata, pero había sido aprobada e inscrita en la boleta de votación, lo que golpeó duramente al nuevo partido.Los resultados de la derecha sumados al 5% del Partido de la Gente, alcanzan el 61% de los votos del rechazo de la pasada elección, cuando el anterior proceso constitucional fracasó en el plebiscito de salida.Las 50 personas elegidas como consejeros constitucionales redactarán la nueva carta magna a partir de un anteproyecto que está escribiendo la Comisión de Expertos, compuesta por 24 personas elegidas por ambas cámaras legislativas.Esta elección también estará marcada por el principio de paridad de género, por lo que 25 consejeros serán mujeres y la otra mitad hombres.El Consejo Constitucional elegido comenzará sus funciones el 7 de junio y tendrá hasta el 7 de noviembre para redactar el texto constitucional, que será votado en un plebiscito de carácter vinculante y obligatorio.Cuando se conocía el 75% de las mesas escrutadas, Katz declaró a la prensa reunida en el comando de campaña del Partido Republicano, en el acaudalado barrio capitalino de Las Condes, que "hoy es el primer día de un mejor futuro para nuestro país"."Chile, no nosotros, ha derrotado a un gobierno fracasado", remató José Antonio Kast en referencia al Gobierno de Gabriel Boric, porque "hoy millones de chilenos han salido a las urnas para dar una señal fuerte y clara del rumbo que quieren del país".La respuesta del presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó sobre las 22 horas de Chile (23 de Argentina), cuando salió a hablar desde el Palacio de La Moneda para señalar que el país "una vez más utiliza el diálogo para resolver sus diferencias, porque hemos entendido que la democracia se fortalece con más democracia, y nunca con menos".El mandatario les pidió a los consejeros constitucionales que comenzarán en un mes la redacción de la nueva constitución que actúen “con sabiduría y confianza”, y recordó que el anterior proceso constituyente “fracasó, entre otras, porque no supimos escucharnos entre los que pensamos distintos".En este sentido, el mandatario le pidió al Partido Republicano, ganador de la jornada y que tendría 22 de los 50 consejeros constitucionales, "no cometer el error que cometimos nosotros".Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo a través de Twitter: "Hoy Chile le dijo nunca más al octubrismo (en referencia al estallido social de 2019) y a la refundación de la izquierda".También desde la coalición derechista Chile Seguro, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, llamó la atención sobre el “porcentaje amplio de votos nulos”, el cual dijo que no sabe si atribuir a la “falta de información o a que las personas no se sintieron representadas por quienes estaban en las listas para escribir la nueva Constitución”.Esto -agregó- les deja “un nuevo desafío, que es probarle al electorado que sí somos las personas que vamos a responder con un buen texto constitucional”.La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que obtuvo casi el 6% de los votos y un 28% en la lista donde participaba, dijo en conferencia de prensa que "esta lista, Unidad por Chile, tiene un compromiso importante con construir una fuerza que permita obtener una nueva Constitución".En tanto, la presidenta del histórico partido de la Concertación, Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, reconoció la derrota de su lista, que no obtenía consejeros constitucionales, "las derrotas hay que recibirlas con humildad, pero no claudicando en nuestras convicciones", dijo.En la misma línea, el presidente de la Democracia Cristiana, que también iba junto a la lista Todo por Chile, Alberto Undurraga, dijo que "acá hubo un ganador que es el Partido Republicano, respetamos el veredicto del pueblo chileno, pero nos preocupa".