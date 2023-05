Hay temor por la aparición de una extraña especie de pez con dientes como dagas

Cómo es el pez lanceta o caníbal

Internacionales Fallecieron 27 obreros por el incendio de una mina de oro en Perú

Desconcierto de los biólogos en EE.UU.

Funcionarios de los Parques Estatales de Oregón (OSP), EE.UU., comunicaron en sus redes sociales que ejemplares de peces lanceta (Alepisaurus ferox) aparecen en las playas del estado en las últimas semanas.La extraña aparición y varamiento de estos conocidos peces caníbales, con ojos gigantes y colmillos como dagas, a lo largo de un tramo de costa de unos 290 kilómetros mantienen desconcertados a los expertos.De acuerdo a la información proporcionada por la Administración Nacional Oceánica Y Atmosférica (NOAA, en sus siglas en inglés) de EE.UU.,Se sabe que pueden migrar tan al norte como el mar de Bering para alimentarse.Otra característica distintiva es que no posee escamas, presentan poros en su línea lateral y sus músculos son gelatinosos, suma el portal RT."Nadie está seguro de por qué están llegando a la costa", señalaron los funcionarios de los OSP desde su perfil de Facebook.Daniel J. Kamikawa, biólogo de la NOAA, comentó a LiveScience que "los varamientos en Oregón y en otros lugares no son exactamente comunes ni ocurren con regularidad".El especialista plantea que entre las posibles explicaciones de estos varamientos podrían estar las enfermedades invalidantes, el efecto de arrastre de las tormentas o un fenómeno conocido como choque de temperatura.La referencia en este último punto tiene que ver cuando un pez se expone repentinamente a una masa de agua que es mucho más fría que su rango de temperatura normal, remarcan."Esto hace que los peces entren en estado de 'shock' y puede incapacitarlos en gran medida y ser fatal", señaló Kamikawa.Pero, de todos modos, son teorías no comprobadas y la aparición de peces caníbales, a ciencia cierta, sigue siendo un misterio”.