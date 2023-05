Chilenos votan a constituyentes: para Boric, "esta vez no hay margen de error"

¿Por qué los chilenos vuelven a votar constituyentes?

Los chilenos votaban este domingo para elegir a los redactores de una nueva Constitución luego del fracaso de un proceso constituyente previo fuertemente impulsado por el presidente Gabriel Boric, que al votar hoy dijo que "esta vez no hay margen de error".La votación para elegir a los 50 consejeros arrancó a la 8 y se extenderá hasta las 18 (las 19 en Argentina), y los chilenos hacían filas en 38.663 mesas de 2.932 locales distribuidos por todo el país, custodiados por militares y policías.Boric votó en un colegio en su ciudad natal de Punta Arenas, en la sureña región de Magallanes, y, como es su costumbre en las jornadas electorales, llegó a su mesa caminando desde la casa de sus padres y acompañado de familiares.“Como país tenemos una oportunidad histórica para reconciliarnos después las fracturas que hemos vivido y avanzar hacia un país desarrollado e inclusivo. Esta vez no hay margen de error", agregó.Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar en este segundo proceso constituyente en el país desde el retorno de la democracia, en 1990, luego de la dictadura de Augusto Pinochet, durante la cual se escribió la actual carta magna.La redacción de una nueva Constitución que reemplace a la heredada de la dictadura fue uno de los reclamos centrales del estallido social de 2019, cuando millones de personas tomaron las calles de Santiago y otras ciudades de Chile para reclamar justicia social.El entonces gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera tuvo que ceder a la exigencia: en 2020 se aprobó redactar una nueva Constitución y en 2021 los chilenos eligieron a los miembros de la Convención Constituyente encargada de hacerlo.La redacción del texto culminó en junio de 2022, unos tres meses después de la asunción de Boric.Pero la Constitución fue rechazada en un plebiscito en septiembre de 2022, cuando el 61% de los votantes se pronunció en contra, en un fuerte revés para Boric, que había defendido el texto como propio.Piñera votó en la acaudalada comuna (barrio) capitalina de Las Condes, y dijo que “Chile no necesita, ni merece, ni resiste un nuevo fracaso en materia constitucional”.“Yo espero que hoy día se manifieste en plenitud la voluntad de los chilenos, de eso se trata la democracia”, dijo el expresidente.También fue a votar la expresidenta Michelle Bachelet, quien a la salida dijo a la prensa que vio poca información durante la campaña, “cuando yo voy a la feria la gente me pregunta quiénes son los candidatos”.“Es una oportunidad para mirar de nuevo el futuro (…) traducirlo eso en una nueva Constitución que nos una a todos y que asegure los derechos humanos de todos”, dijo la expresidenta.La elección de hoy se da en un marco de menor interés ciudadano en comparación con el anterior.Sin embargo, la votación es obligatoria y se espera una alta concurrencia a las urnas, lo que da un resultado incierto.Desde la vuelta a la democracia, solamente votaban aquellas personas que se habían inscrito en el padrón electoral, pero ahora la inscripción es automática y el voto obligatorio.De no asistir, las personas arriesgan multas que van desde las 0,5 a las 3 UTM (entre 38 y 230 dólares).Las 50 personas elegidas como consejeros constitucionales redactarán la nueva carta magna a partir de un anteproyecto que está escribiendo la Comisión de Expertos, compuesta por 24 personas elegidas por ambas cámaras legislativas.Esta elección también estará marcada por el principio de paridad de género, por lo que 25 consejeros serán mujeres y la otra mitad hombres, lo que podría demorar un poco más los resultados finales, que se esperan para las 21 (las 22 en Argentina).En total hay 353 candidatos, incluyendo un independiente y dos que competirán por escaños reservados para pueblos originarios.El resto forma parte de cinco listas electorales: Todo por Chile (centro y centro izquierda), Unidad Para Chile (mayoría de los partidos de Gobierno), Chile Seguro (partidos de la coalición de derecha Chile Vamos), además de los candidatos del Partido Republicano -de ultraderecha, liderado por el excandidato presidencial José Antonio Kast) y del Partido de la Gente (liderado por el excandidato presidencial Franco Parisi).El Consejo Constitucional elegido comenzará sus funciones el 7 de junio y tendrá hasta el 7 de noviembre para redactar el texto constitucional, que será votado en un plebiscito de carácter vinculante.