Citó al novio para una sorpresa y lo entregó a su amante: lo mataron de 17 tiros

#Chancay

hoy amanecíamos con un nuevo hecho de sangre se trataría del sr. CAMPOS MEZA ROMER RUBEN de 30 años años de edad. Según versiones policiales lo habrían asesinado de 16 disparos en la cabeza y cuello, esto se suscitó al costado del depósito municipal. pic.twitter.com/AcRP0iYOTY — Huaral Noticia (@HuaralN) April 20, 2023

El jueves 20 de abril, Romer Campos Meza de 30 años fue asesinado tras recibir un total de 17 tiros a quemarropa. Lo fusilaron. Detrás del crimen se escribe una historia macabra: una joven, en connivencia con su amante, citó a Campos Meza para una "cita romántica".La joven de 17 años se encontró con Campos Meza, le tapó los ojos para sorprenderlo durante la cita y allí fue abordado por Roger Moreno, amante de la mujer, quien lo asesinó brutalmente. La dramática situación ocurrió en Perú.Según la policía local, la joven mantenía una relación con la víctima y, en paralelo, con Moreno. Finalmente, las autoridades detuvieron a la mujer, que confesó que había recibido la orden de su otra pareja, “El Colocho”, para ejecutarlo.En un video se puede ver a la mujer cómo lo lleva engañado al joven, cocinero de profesión, y le tapa los ojos con un buzo. La joven le pasó su mano por el frente de la cara para asegurarse de que la víctima no vea nada ni sospeche lo que iba a suceder. Posterior a este momento, Meza fue asesinado de 17 disparos por integrantes de la banda de “El Colocho”.“Esta investigación ya fue esclarecida, fueron capturados los actores intelectuales y quienes llevaron a este pobre hombre al paredón, como se dice, para que sea ejecutado vilmente”, declaró el jefe de la división policial de Huaral.Sin embargo, el líder de la banda sigue prófugo y está siendo buscado por la policía y esperan detenerlo con los datos que aporten el resto de los detenidos.Según el diario ‘La República’, el ‘Colocho’ habría amenazado de muerte a la mujer para que lo ayude con su crimen. “Me dice (Roger Moreno), después de esa conversación, que si no lo centro a él, me va a matar a mí y a mis hermanos”, le comentó a las autoridades. Por el momento, ambos detenidos cuentan con prisión preventiva.La entregadora, menor de edad y de nacionalidad venezolana, confesó ante la policía local. "No tuve otra chance que entregarlo para que no mate a mis hermanos", dijo en sede judicial.“¿Creés que yo voy a preferir que maten a mis hermanos a que lo maten a é? Además a mí no me dijeron que lo iban a matar”, dijo sin escrúpulos la adolescente asesina.Roger Moreno tiene un largo historial delictivo y ya estuvo preso en dos ocasiones. Además, la banda que lidera se dedica al tráfico de terrenos, extorsión y sicariato.Según la Policía Nacional Peruana, sólo hasta febrero de este año se reportaron 44 denuncias por homicidios a manos de sicarios y, entre septiembre del 2022 y enero del 2023, se registraron 168 asesinatos. Fuente: (Clarín)