Adolescente asesinó a ocho alumnos y a un guardia en una escuela de Belgrado

Un adolescente abrió fuego hoy dentro de una escuela de la capital de Serbia y mató a ocho niños y a un guardia escolar, hirió a seis niños más y a una maestra y fue detenido, informaron autoridades.La policía identificó al tirador por sus iniciales, KK, y dijo que había abierto fuego con el arma de su padre y que había sido detenido en el patio de la escuela, en un incidente extremadamente raro en el país europeo.El padre de una estudiante de la escuela dijo a la TV local que el tirador entró en el salón de clases de su hija y disparó a su maestra y luego a sus compañeros de clase mientras se escondían debajo de sus escritorios.La mayoría de los estudiantes pudieron huir por una puerta trasera, según un funcionario local.La Policía dijo que el joven de 14 años era estudiante de la escuela en el centro de Belgrado y que nació en 2009. En Serbia la escuela primaria tiene ocho grados.En un comunicado, la Policía agregó que recibió una llamada sobre el tiroteo en la escuela primaria Vladislav Ribnikar alrededor de las 8.40 y que inmediatamente envió agentes, informó la agencia de noticias DPA.“Pude escuchar los disparos. Fue sin parar”, dijo a medios locales un estudiante que estaba en una clase de deportes en el piso de abajo cuando estallaron los disparos.“No sabía lo que estaba pasando. Estábamos recibiendo algunos mensajes en el teléfono”, agregó.El estudiante describió al tirador como un “chico tranquilo” que tenía buenas notas.“Él no era tan abierto con todo el mundo. Seguramente no esperaba que esto sucediera”, dijo.El alcalde del municipio de Belgrado donde ocurrió el tiroteo dijo que el tiroteo hubiera sido más mortal si no hubiera intervenido el guardia muerto por el atacante."Quiso impedir esta tragedia y murió", dijo Milan Nedeljkovic, alcalde del municipio de Vracar."El drama habría sido probablemente peor si este hombre no se hubiera puesto delante del muchacho que disparaba", añadió Nedeljkovic a periodistas delante de la escuela.Milan Milosevic, quien dijo que su hija estaba en clase de Historia cuando ocurrió el tiroteo, dijo a la televisora ??serbia N1 que corrió a la escuela cuando escuchó lo que había sucedido.Al legar recibió una llamada de su hija que había salido del edificio y resultó ilesa.El tirador "disparó primero al maestro y luego a los niños que se agacharon debajo de los escritorios”, dijo Milosevic que le contó su hija.A diferencia de Estados Unidos, los tiroteos masivos en Serbia y en la región de los Balcanes son altamente inusuales, y no se recuerda uno en una escuela en años.En el tiroteo masivo más reciente, un veterano de la guerra de los Balcanes mató en 2013 a 13 personas en un poblado del centro de Serbia.