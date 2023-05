Santiago Peña triunfó en las elecciones presidenciales de Paraguay

Sus primeras palabras como presidente

Líderes de la región sudamericana saludaron a Peña

. Así, el Partido Colorado mantiene el poder luego de una campaña convulsionada por las fracturas internas.El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, Jorge Enrique Bogarín González, confirmó esta noche la victoria del candidato oficialista Santiago Peña en las elecciones presidenciales de hoy.Bogarín González reportó que un 63 por ciento de la población participó en la contienda electoral."Felicitamos al pueblo paraguayo por su madurez cívica (…) estoy realmente orgulloso y quiero felicitar a quienes acudieron a ejercer su derecho de forma pacífica. Quiero saludar a los funcionarios por su impecable trabajo", agregó.En segundo lugar, el candidato opositor Efraín Alegre obtuvo el 27,53 por ciento de los votos."Todos somos hijas e hijos de una sola madre: la patria paraguaya", enfatizó Peña durante su mensaje. Admitió que el país sufre un "estancamiento económico" producto de un crecimiento en el índice de desocupación, pero mostró su confianza en que en su gestión revertirá la situación."Vamos a desterrar el fatalismo de que estamos condenados a nuestro presente. Nosotros somos los dueños de nuestro propio destino. De nuestro futuro y porvenir.", enfatizó.Añadió: "Yo les digo,r. No voy a defraudar el sacrificio de los correligionarios y correligionarias que fueron los guardianes de la voluntad popular, que cuidaron cada voto para que se respete a rajatabla la libre decisión del soberano. Imposible cuantificar mi gratitud, solo puedo decirles gracias, infinitas gracias por su esfuerzo y dedicación"."Hoy no estamos celebrando un triunfo personal. Estamos celebrando la victoria de un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz social, del diálogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional. Un pueblo que envió un claro mensaje de que los agravios, el odio y las rencillas no son el camino", insistió.Presidentes y dirigentes de la región expresaron hoy sus felicitaciones al electo mandatario de Paraguay, Santiago Peña, por su triunfo en los comicios y lo instaron a un futuro trabajo en común.”, escribió en su cuenta de la red twitter el presidente Alberto Fernández.Manifestó además su saludo afectuoso al “pueblo hermano” de Paraguay, al que le deseó “un gran futuro”. “Latinoamérica debe unirse, la integración es el camino”, concluyó el mandatario.También desde Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño y aspirante a la Presidencia, Horacio Rodríguez Larreta, saludó “la gran jornada democrática” del país vecino y expresó su confianza en poder “trabajar juntos a partir de diciembre para profundizar las relaciones y promover una región más integrada al mundo”.Desde Brasil,"Felicitaciones al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, por ganar las elecciones. Buena suerte en su mandato. Trabajemos juntos por relaciones cada vez mejores y más fuertes entre nuestros países y por una América del Sur con más unidad, desarrollo y prosperidad", afirmó Lula en su cuenta de Twitter.Brasil y Paraguay comparten la represa de Itaipú, la más grande del mundo, y este año deben renegociar los términos del acuerdo, clave para la economía paraguaya.Mientras, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también felicitó a Peña y se comprometió “continuar trabajando junto con el Paraguay para complementar nuestras economías”.“Confiamos en potenciar en conjunto nuestra región para abrirnos al mundo”, señaló Lacalle Pou en su cuenta de la red Twitter.Desde Colombia, el exmandatario Andrés Pastrana felicitó a Peña y su compañero de fórmula, Pedro Alliana, por su “gran triunfo” y juzgó que “la democracia salió fortalecida, al derrotar el proyecto radical de izquierda que querían imponer el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla”.El expresidente argentino Mauricio Macri consideró que llegaron “buenas noticias desde Paraguay para la región” con el triunfo del Partido Colorado.