Nacieron las primeras bebés por fertilización asistida realizada con robots

Las primeras dos bebés provenientes de fertilización asistida realizada con robots de inyección de esperma nacieron el mes pasado y los científicos aseguran que esta tecnología podría reducir los costos de los tratamientos y ayudar a que más gente pueda acceder a ellos, según una publicación de la revista Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).



Ingenieros en Barcelona, España, desarrollaron un robot de inyección de esperma que luego fue enviado a Nueva York, Estados Unidos, para que se utilice en la clínica New Hope Fertility Center, donde un ingeniero sin experiencia real en medicina de fertilidad usó un controlador Sony PlayStation 5 para colocar una aguja robótica.



"Al observar un óvulo humano a través de una cámara, avanzó por sí solo, penetró en el óvulo y dejó caer un solo espermatozoide. En total, el robot se utilizó para fertilizar más de una docena de óvulos", comentó la publicación, realizada por el periodista especializado Antonio Regalado.



El resultado del procedimiento fueron embriones sanos y ahora nacieron dos niñas, que son las primeras personas nacidas después de un tratamiento de fertilización hecho por un "robot", según los investigadores.



"Es una locura, ¿no?", dijo el padre, quien pidió permanecer en el anonimato.



"Dijeron que hasta ahora siempre se había hecho manualmente", relató el hombre para Technology Review.



La empresa que desarrolló el robot, Overture Life, dice que su dispositivo es un paso inicial hacia la automatización de la fertilización in vitro, y potencialmente puede hacer que el procedimiento sea menos costoso y mucho más común de lo que es hoy.



Hasta ahora, Overture recaudó de 37 millones de dólares de inversionistas para desarrollar este proyecto.



Con estos avances, el objetivo principal es automatizar procesos de la fecundación asistida para traer más bebés al mundo, ya que alrededor de medio millón de niños nacen de este modo al año en el planeta pero la gran mayoría de las personas que necesitan ayuda para tener hijos no tienen acceso a medicamentos para la fertilidad o no pueden pagarlos.



La automatización de partes del proceso, como la inyección de esperma, la congelación de óvulos o la crianza de embriones, podría hacer que la fecundación sea menos costosa, aseguró la publicación.



"El concepto es extraordinario, pero esto es un primer paso", aseguró Gianpiero Palermo, un doctor de fertilidad del Centro Médico Weill Cornell.



Según los investigadores, la industria de la fertilización asistida podría crecer hasta cinco o diez veces su tamaño actual, ya que en Estados Unidos menos del 2 % de los niños nacen de esta manera, pero en países como Dinamarca, donde el procedimiento es gratuito, la cifra se acerca al 10 %.