Google anunció 120.000 becas para sus cursos de capacitación para Latinoamérica

A nivel mundial, más de 1.100 millones de trabajos van a ser impactados por la tecnología”, analizó Ramiro Sánchez, director de marketing de Google en América Latina. La conversación pública sobre el tema lleva lo que va del siglo XXI, pero se aceleró en los últimos meses por la disponibilidad de inteligencia artificial. Ese impacto del que hablaba Sánchez creará unos 10 millones de empleos en la región, en los próximos dos años, vinculados a la tecnología. Pero existe una paradoja: “Las empresas tienen dificultad para encontrar recursos capacitados que puedan realizar estos trabajos”, agregó Sánchez. “Para ayudar a que las personas se formen y puedan acceder a ellos, hoy anunciamos 120.000 becas para el acceso gratuito a los Certificados de Carrera de Google”.El martes 25 de abril, en la ciudad de México, el director de marketing de Google detalló que las becas se repartirán en Argentina, Chile, Colombia y México alcanzarán cuatro especialidades: Soporte de Tecnologías de la Información, Administración de Proyectos, Análisis de Datos y Diseño de Experiencia de Usuario (UX). Todos los cursos son digitales 100% y están disponibles en línea de manera tal que los interesados puedan hacerlos en los días y las horas que mejor se ajuste a sus necesidades.“La duración de cada curso va a depender de la cantidad de horas que cada persona pueda dedicarle”, agregó Sánchez. “Los Certificados de Carrera de Google tienen un promedio de duración de más o menos seis meses si se les dedica un promedio de 10 horas por semana”. Pero es posible hacerlo en menos tiempo o en más, según la disponibilidad que cada persona tenga debido a otros compromisos laborales, educacionales o personales. Pueden ser tomados en español o en inglés e incluyen clases en video, ejercicios, prácticas y exámenes.El diseño de esta oferta orientada a América Latina se basó en “las necesidades de conocimientos que escuchamos en el mercado”, explicó el ejecutivo. “Esto aporta a las economías locales donde trabajamos: por un lado, ayuda a la gente a conseguir más y mejor trabajo; por otro lado, tiene el impacto indirecto de ayudar a digitalizar las pymes. Sabemos que la región está mayormente llevada por pymes. Al haber más gente capacitada en tecnologías digitales, hay más pymes que pueden acelerar su crecimiento”.Otra característica regional es el empleo informal, y los Certificados de Carrera de Google “ayudan a mucha gente a pasar a trabajos formales”, resaltó Sánchez. “Esto les permite estar en ámbitos laborales donde se sienten mucho más respetados. Las personas que nos cuentan sobre su experiencia con los cursos nos hablan de las capacidades técnicas que adquirieron pero también de cómo mejoró su confianza personal, cómo crecieron profesionalmente y continuaron creciendo después”.Entre las historias de vida que citó, muchas personas se encontraba en un momento de dificultad o de tránsito, tanto en lo laboral y profesional como en lo personal. “Gente que, por una dificultad económica o por un cambio importante en su vida, se enfrenta a mejorar su situación laboral y profesional”, precisó.“O que buscan ganar más dinero o tener mejores condiciones laborales”. Sánchez citó el caso de Guillermina, una madre adolescente argentina, que no lograba vivir con los trabajos que conseguía en su pueblo, pero por la crianza de su bebé no quería migrar: el Soporte de Tecnologías de la Información le permitió trabajar de manera remota para una ONG.A veces hay fuertes movimientos de timón, como el que hizo Ricardo, un licenciado en Biología. Cuando empezó la pandemia su esposa quedó embarazada y comprendió que querría pasar más tiempo en familia, para lo que necesitaba un trabajo más flexible que las clases que daba. Estudió Diseño de UX y empezó a trabajar en el tema; le fue muy bien y reorientó su carrera hacia esas nuevas oportunidades laborales. O un momento personal que requiere un entorno más amable: Galo, una chica trans que se sentía discriminada en el lugar de trabajo cuando hizo su transición, hizo varios cursos y vio una gran aceleración en su carrera: actualmente trabaja en un puesto que suele ocupar gente mucho mayor que ella.Google lanzó estas capacitaciones en América Latina en 2019. “Ya ha habido más 21.000 personas que se han graduado”, dijo Sánchez. “De ellas más del 80% ha logrado una mejora laboral: un mejor trabajo, una promoción, un incremento de salario. Los cursos realmente están funcionando para la inserción laboral”. Los Certificados de Carrera de Google se dictan dentro de la plataforma de educación continua Coursera, que también otorga el diploma.Las 120.000 becas que se anunciaron se otorgarán en cooperación con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y universidades de Argentina, Chile, Colombia y México. “Nuestro objetivo es poder llegar a grupos subrepresentados: grupos vulnerables, mujeres y jóvenes”, precisó el director de marketing de Google para la región. Para quienes no cumplan con los requisitos para acceder a las becas, los cursos tienen un costo de USD 14 por mes, “el costo de operación para que la persona pueda acceder al curso de manera virtual”, precisó.Las especialidades de los cuatro cursos de capacitación para los que se ofrecen 120.000 becas apuntan también a una gama amplia de perfiles y no requieren conocimientos previos, subrayó Sánchez: “Cualquier persona puede acceder. Estos cursos son para abrir nuevas puertas en un sector que está creciendo”.El curso de Soporte de Tecnologías de la Información forma a especialistas en solucionar problemas para que dispositivos, sistemas operativos, redes funcionen correctamente, así como para apoyar la administración de sistemas y su seguridad. El de Gestión de Proyectos, también para personas a las que les interese solucionar problemas, apunta a quienes se inclinen por organizar grupos: las forma para que sean quienes garanticen la ejecución eficiente de los planes de una compañía a fin de lograr sus objetivos, publicóSi alguien lleva un pequeño detective en su mente, si se interesa por descubrir tendencias y patrones, puede considerar el curso de Análisis de Datos , una serie de módulos destinados a preparar a los estudiantes a recoger, limpiar, organizar e interpretar datos para mejorar la gestión empresarial y tomar decisiones fundamentadas en hechos. Por último, el de Diseño de UX apela a perfiles interesados tanto en la información como en el arte, tanto en la investigación como en el diseño: los prepara para hacer que los productos digitales sean más fáciles de operar y más amables con el usuario.Más información: sitio oficial de los Certificados de Carrera de Google