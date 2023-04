Costa Rica: el volcán Rincón de la Vieja entró en erupción

"La erupción tuvo lugar a las 15.50 (hora local) y provocó una columna de humo que ascendía cerca de 2.000 metros por encima del cráter. No tenemos constancias de daños personales o a la infraestructura, pero sí exhortamos a los ciudadanos a no acercarse a los ríos aledaños, ya que podrían presentarse los descensos de material", advirtió por su parte el Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Obsicori).



"Además, recordamos no realizar "ingresos ilegales al coloso", incluso durante todo el fin de semana. Esto es una práctica muy peligrosa y mucho más cuando se ya observan las caídas de material por las laderas", alertó hoy la institución costarricense, según consignó la agencia de noticias Europa Press.



El Obsicori precisó que la explosión de aproximadamente 1.916 metros ocurrió en Liberia, cabecera de la provincia de Guanacaste, 250 kilómetros al noroeste de San José, capital del país centroamericano. La erupción produjo una columna densa de material que llegó alrededor de 500 metros encima del cráter. Las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo nos encontramos en la recopilación de información sobre el evento. No se reporta afectación en personas ni infraestructura", amplió el informe.



"El cráter colapsó produciendo flujos de densidad por el flanco norte del volcán, recomendamos a la población no acercarse al cauce de los ríos aledaños como Pénjamo, Azul y Azufrada, ya que podrían presentar descenso de material, que es arrastrado por los ríos", detalló el comunicado oficial de la CNE.



"Aún se mantiene la columna de vapor de agua, con poco contenido de ceniza que alcanzó hasta más de dos mil metros encima del cráter, no tenemos reportes sobre daños estructurales o pérdidas humanas", explicó a su vez el funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias, Blas Enrique Sánchez.



"Las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo continúan reuniendo información sobre este evento". "Recomendamos no ingresar de manera ilegal al volcán, es una práctica muy peligrosa, pues se observan caídas de material por la ladera", exhortó Sánchez.



El Rincón de la Vieja es uno de los cinco volcanes activos de Costa Rica, junto al Arenal, Irazú, Poás y Turrialba. Esas presencias en el país se deben a que está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.



Un total de 6 erupciones importantes se produjeron en 2 volcanes de Costa Rica en los últimos 100 años. La peor erupción en términos de víctimas mortales, casas destruidas y daños financieros fue causada por el volcán Irazú el 10 de diciembre de 1963, ocasión en la que murieron 40 personas.