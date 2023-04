Una radio argentina interfirió comunicaciones de la NASA en caminata espacial

"150 dijiste, de Irigoyen?"



La NASA continúa con sus exploraciones en el espacio exterior y cada vez está más cerca de volver a la Luna con una misión tripulada. En las últimas horas, en medio de la transmisión en vivo de una caminata espacial, se filtró una señal de un radio taxi y el video se viralizó en Twitter.Las imágenes fueron compartidas por el usuario Manuel Mazantti, un periodista y fotógrafo que cubre el programa espacial hace más de 13 años desde Cabo Cañaveral.El tuit logró más de 3500 me gusta y el video obtuvo más de 350 mil reproducciones en un día. "'¿150 dijiste, de Irigoyen?' ¿Alguien me puede explicar esto? En plena transmisión de la caminata espacial se escucha lo que pareciera ser un radio taxi en Argentina...o algún servicio de delivery?", rezaba la publicación viral sobre la señal de tránsito que se coló entre la comunicación de los astronautas y la base.Entre los comentarios de los demás usuarios de las redes, un taxista se hizo eco del asunto y bromeó al respecto: "¡¡Somos tan potentes que llegamos a la NASA!! ¿Maestro anda esta antena para el radio taxi? Uff, una vez llegamos a la NASA y no le entendí nada al vago donde levantar al pasajero..."."¡No puede ser! Esto es histórico, jaja. Hay que averiguar si alguna vez pasó algo parecido o si este chofer es pionero en la interferencia de transmisiones de la NASA", dijo otro.Según la agencia espacial estadounidense, una caminata espacial es cualquier actividad que implique un movimiento humano y es desarrollada en el espacio, fuera del vehículo espacial.El astronauta de la NASA Mike Fincke remarcó en una entrevista que le realizó laque, para lograr una buena caminata espacial, "hay un montón de cosas que tienes que hacer, una de las cuales es mantener la concentración, a pesar de que es increíble ahí fuera".