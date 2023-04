Esta semana habrá un eclipse solar muy poco frecuente: a dónde se podrá ver

¿Qué es un eclipse solar es híbrido?

Por qué ocurre un eclipse solar es híbrido y más detalles

Quiénes verán el eclipse solar híbrido

Cómo seguir las transmisiones en vivo

. Hemos escuchado hablar con frecuencia de eclipses de Sol: parcial, anular y total, pero el eclipse solar híbrido. “Tan extraño es, que sólo contaremos con 7 de los 224 eclipses solares que habrá dentro del siglo XXI, el último fue en abril de 2005, y el siguiente ocurrirá recién el 14 de noviembre de 2031”, reveló la especialista Marina Fernández.Los tipos de eclipses solares se clasifican en 'total': cuando la Luna bloquea completamente el disco solar, 'anular' : el disco lunar bloquea solamente el centro del disco solar y deja el conocido 'anillo de fuego' alrededor, y 'parcial' : la Luna bloquea solo una porción del disco solar, pero también existe el eclipse solar híbrido.El eclipse solar híbrido reúne las características de todos los eclipses en uno, con una alineación poco frecuente Tierra-Luna-Sol.. “Es importante destacar que un mismo observador no podrá ver ambas fases del eclipse (anular y total), verá una o la otra, y eso dependerá de su ubicación dentro de la delgada línea del camino del eclipse”, señaló Fernández.Este fenómeno ocurre debido a que la Luna está en su punto límite para que la sombra de su umbral alcance a la Tierra, que gracias a su forma curva permite, por un momento, que su satélite natural bloquee por completo la luz del Sol que llega, para después volver a la fase anular del eclipse.Cuando el tamaño aparente de la Luna se aproxima mucho al disco solar visto desde la Tierra, la curvatura de nuestro planeta comienza a desempeñar un papel destacado en este tipo de eclipses híbridos.Durante el eclipse, en aquellos sitios donde la Luna está cerca del cenit (o sea en el punto más alto en el cielo sobre la cabeza del observador), el tamaño aparente de la Luna será mayor provocando un eclipse solar total, y la oscuridad en pleno día se volverá total. En cambio, en los lugares donde la Luna está más cerca del horizonte en el momento de este eclipse, los observados verán un eclipse anular y el conocido “anillo de fuego” se dejará ver, porque el tamaño aparente de la Luna será ligeramente más pequeño en comparación con el disco solar, señala el informe publicado enDentro de la delgada franja de totalidad estarán: Timor Oriental, Indonesia y el noroeste de Australia. Este es conocido como el 'eclipse de Ningaloo ', porque el camino de totalidad pasa por North West Cape (Cabo Noroeste), este cabo y península están localizados en la costa noroeste de Australia. Las personas que se ubiquen en esta remota península de Australia Occidental tendrán una ubicación privilegiada.La costa de Ningaloo es una franja de arrecife de coral ubicada frente a la costa oeste de Australia, aproximadamente a 1100 km al norte de Perth, que tendrá una ubicación privilegiada para ver el eclipse.Es un eclipse “oceánico” y con un entorno bellísimo, la mayor parte de la franja de la totalidad pasará sobre el océano, por lo tanto, la observación dentro de embarcaciones tendrá vistas ideales al eclipse, además de poder ir moviéndose libremente escapando de la eventual nubosidad. Según los datos de Ciencias de la Tierra ( CIESIN ) en la Universidad de Columbia, tan solo viven 350 mil personas dentro de la estrecha franja de la totalidad entre australianos, timorenses e indonesios , según afirma timeanddate.com .Sin embargo, una gran cantidad de personas sobre tierra firme podrá ver, al menos, un eclipse parcial este 20 de abril: en parte del sudeste de Asia, Filipinas, Nueva Zelanda , Australia, una porción de la Antártida y del océano Índico y Pacífico . Alrededor de 693 millones de personas (cerca del 9% de la población mundial), podrá ver el eclipse, aunque solo en la fase de parcialidad.En Perth el 71% del disco solar estará cubierto por la Luna, mientras que en Singapur la ocultación será del 16% , y en Sydney apenas se cubrirá el 10% de nuestra estrella. seguro para nosotros este eclipse no se verá desde Argentina, ni desde ningún otro punto de América.. La fase de totalidad dentro del eclipse híbrido tendrá una duración aproximada de un minuto.En la ubicación privilegiada del Cabo Noroeste de Australia, escasamente poblado con solo 3000 personas viviendo en Exmouth (la ciudad más grande de la península), se preparan para recibir a miles de visitantes que llegan para ver el show natural en su cielo, alrededores de un escenario oceánico realmente paradisíaco.En el caso de Exmouth serán 58 segundos de totalidad, el momento cumbre se dará cerca del mediodía (hora local), a partir de las 11.29 am AWST (Australian Western Standard Time) que corresponde a UTC+8.Existe un observatorio dedicado justamente al estudio de nuestro Sol que tendrá la fortuna de que el eclipse pase sobre ese sitio. Se trata del Observatorio Solar Learmonth, emplazado a solo 30 kilómetros de Exmouth.Este sitio opera junto con el gobierno australiano y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), monitoreando las tormentas solares (o geomagnéticas) que pueden dejar problemas en las comunicaciones, la ISS, los satélites, pero también generar bellas auroras.Están estipuladas varias transmisiones desde el mejor lugar, especialistas de todo el mundo viajaran hacia Exmouth con sus telescopios para verlo. Se podrá seguir, por ejemplo, la transmisión en vivo desde el Observatorio de Perth ubicado a unos 20 kilómetros al sur de Exmouth. También investigadores de CU Boulder y el Observatorio Solar Nacional estarán allí para ver cómo sucede.Desde el espacio, la Parker Solar Probe, que orbita alrededor del Sol, estará tomando muestras de la corona solar este 20 de abril durante el eclipse, para permitirle a los investigadores comparar sus hallazgos con los datos recopilados desde el espacio. En tierra, por su parte, el Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la NSO (DKIST), en Hawái, tomará observaciones de otras emisiones coronales desde fuera del camino del eclipse.