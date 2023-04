Descubren que son hermanos, tres bebés abandonados en distintos años en edificio

Tres bebés fueron abandonados en un mismo edificio, pero en fechas diferentes, y se descubrió en las últimas horas que son hijos de los mismos padres. Los investigadores del Departamento de Policía de Orlando, Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que los tres bebés fueron hallados en 2016, 2017 y 2019.Los resultados se revelaron en un memorando de detectives que buscaban fondos para analizar el ADN de los tres niños, en un esfuerzo por localizar a sus padres desaparecidos.La detective, Ghena Wasserman Luker, escribió que la manera similar en que los tres niños fueron encontrados en la entrada del complejo de apartamentos de lujo, en Arnold Palmer Drive, hizo que la Policía sospechara que había alguna relación entre ellos, detalla Clarín.“Un bebé con un día de vida fue encontrado envuelto en una camiseta y dejado en el escalón de la puerta de un vecino junto a una nota que explicaba que fue dejado en ese lugar porque la madre tenía miedo del padre del niño y que corría grave riesgo”, escribió la detective Luker, sobre el bebé hallado en 2019.“Lo tuve sola en el baño. Su papá intentó matarnos. Por favor, mantenelo en secreto y llevalo al hospital. Su papá es un hombre muy peligroso”, escribió la madre del bebé.“Basado en el comportamiento atroz y negligente de los padres, y los hechos extraños de este caso, a diferencia de cualquier otro caso documentado, es imperativo llevar a cabo una verificación del bienestar de todas las partes involucradas. Esto no puede hacerse sin la asistencia de United Data Connect”, agregó el memorándum policial.Después de los hechos que conmocionaron a todo el estado, las autoridades de la ciudad aprobaron un fondo de U$S 5.000 dólares para contratar a United Data Connect, que mantiene una base de datos de perfiles de ADN, para así localizar a los padres.Si bien las pruebas iniciales han identificado a varios posibles miembros de la familia de los bebés, se necesitaba un conocimiento más especializado de un genealogista genético para interpretar el ADN y vincular a los padres.La policía de Orlando, por su parte, dijo que si bien se confirmó que los tres bebés eran hermanos, aunque se saben más detalles, no se los divulga para proteger su identidad. “Si podemos identificar a la madre, su seguridad es nuestra principal prioridad, así como la seguridad de cualquier otro niño potencial”, concluye el comunicado.De acuerdo con la Ley de Refugio Seguro de Florida, un tutor puede dejar a un recién nacido en un hospital o estación de bomberos sin enfrentar cargos penales siempre que el niño tenga siete días o menos.