Internan en cuidados intensivos al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, quien fue primer ministro italiano en cuatro ocasiones, se encuentra ingresado en cuidados intensivos en la unidad de cardiología del hospital San Raffaele de Milán, dijeron el miércoles fuentes políticas.El multimillonario magnate de los medios de comunicación, de 86 años, ha sufrido repetidos episodios de mala salud en los últimos años y salió del hospital la semana pasada.El partido de Berlusconi, Forza Italia, forma parte de la coalición de derechas de la primera ministra, Giorgia Meloni, aunque no tiene ningún papel en el Gobierno.Berlusconi, quien hizo su fortuna a través de sus canales de televisión antes de entrar en política, fue sometido a una operación de corazón en 2016 y también ha padecido cáncer de próstata. En los últimos dos años ha sido hospitalizado en repetidas ocasiones tras contraer COVID-19 en 2020.Tres fuentes del partido de Berlusconi, Forza Italia, dijeron que estaba en cuidados intensivos, y una de ellas confirmó las informaciones de los medios italianos de que estaba siendo tratado en una unidad cardíaca. Otra de las fuentes dijo que la situación estaba "bajo control".El hospital San Raffaele no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.Berlusconi, miembro del Senado italiano, ha suscitado polémica en los últimos meses por sus críticas al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que le han enfrentado a Meloni.En febrero, un tribunal italiano absolvió a Berlusconi de las acusaciones de pagar a testigos para que mintieran en un caso de prostitución de menores que ha perseguido al ex primer ministro durante más de una década.Berlusconi fue acusado de sobornar a 24 personas, en su mayoría jóvenes invitadas a sus fiestas "bunga bunga", en un juicio anterior en el que se le acusó de pagar por mantener relaciones sexuales con una bailarina marroquí de 17 años. Fuente: (Reuters-NA)