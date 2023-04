Trump se declara no culpable de 34 cargos: “No importa quién seas”, dice fiscal

Internacionales Trump se entrega ante corte de Nueva York por caso de supuesto pago por silencio

"No culpable"

Acusación

Críticas y candidatura

Manifestaciones

“No importa quién seas”, dijo el fiscal

Pagos clave desde su cuenta bancaria

Buscaba suprimir "información negativa" sobre Trump

“Caso político”

Carrera presidencial

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos y favorito para volver a ser el candidato republicano al cargo en 2024, se declaró el martes no culpable de 34 cargos de delitos graves de falsificación de registros comerciales tras una investigación sobre el pago de dinero por silencio a una estrella porno.Vestido con un traje azul oscuro y corbata roja, Trump, de 76 años, mostró poca emoción cuando saludó a una multitud reunida fuera de la corte después de ser conducido en una caravana desde su residencia neoyorquina en la Torre Trump.Trump se sentó con las manos cruzadas mientras presentaba su declaración flanqueado por sus abogados. "No culpable", dijo cuándo se le preguntó cómo se declaraba.En conjunto, los cargos conllevan una pena máxima de 136 años de prisión según la ley de Nueva York, pero una pena de prisión real si es declarado culpable en un juicio sería casi con toda seguridad mucho menor que eso.En Nueva York, la falsificación de documentos comerciales es un delito menor punible con un máximo de un año de cárcel, pero se eleva a delito grave punible con hasta cuatro años de prisión cuando se hace para promover o encubrir otro delito.El republicano, que ha calificado las acusaciones de motivaciones políticas, levantó el puño en un gesto a los periodistas mientras abandonaba la Torre Trump.El ex mandatario no dijo nada mientras caminaba junto a la policía y a través de un pasillo del tribunal antes de entrar en la sala para la comparecencia.Trump fue acusado la semana pasada, convirtiéndose en el primer presidente, retirado o en activo, que enfrenta cargos penales que todavía por un caso relacionado con un pago de dinero por silencio en 2016 a la estrella porno Stormy Daniels.La acusación histórica contra el expresidente Donald Trump ahora es pública.Los fiscales afirmaron que Trump fue parte de un plan ilícito para suprimir información negativa, incluido el pago ilegal de US$ 130.000 que presuntamente ordenó el exmandatario para evitar que información negativa que dañara su campaña presidencial de 2016.La razón por la que cometió el delito de falsificación de registros comerciales fue en parte para “promover su candidatura”, afirma la acusación.Desde su caravana, Trump publicó en las redes sociales: "Me dirijo al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan SURREALISTA - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté pasando en América".En otras publicaciones en las redes sociales antes de la comparecencia, Trump renovó sus ataques contra Merchan, que el año pasado presidió un juicio en el que la empresa inmobiliaria del republicano fue condenada por fraude fiscal.Trump, que fue presidente entre 2017 y 2021, anunció en noviembre su candidatura para volver a la Casa Blanca en 2024 en un intento de negar un segundo mandato al demócrata Joe Biden, que lo derrotó en 2020.Una imagen tomada por un fotógrafo en la sala mostró a Trump sentado en la mesa de la defensa, flanqueado por abogados.Los abogados de Trump habían instado a un juez a mantener fuera a los fotógrafos, argumentando que empeorarían "una atmósfera ya casi circense".Cientos de simpatizantes de Trump, en un parque frente al tribunal de Manhattan, vitoreaban y hacían sonar silbatos. Sus detractores sostenían pancartas, incluida una de Trump vestido con un uniforme de cárcel a rayas entre rejas y otra en la que se leía: "Enciérrenlo".Cualquier juicio está por lo menos a más de un año de distancia, dijeron expertos legales. Ser acusado o incluso condenado no impide legalmente a Trump presentarse a las elecciones presidenciales.La Casa Blanca no se pronunció sobre lo que ocurría en Nueva York. "Creo que el pueblo estadounidense debería estar tranquilo de que, cuando hay un caso en curso como éste, no hacemos comentarios", declaró a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, habló después de la histórica comparecencia de este martes del expresidente Donald Trump."Según la ley del estado de Nueva York, es un delito grave falsificar registros empresariales con la intención de defraudar y de ocultar otro delito. De eso se trata exactamente este caso: 34 declaraciones falsas hechas para encubrir otros delitos. Estos son delitos graves en el estado de Nueva York”, afirmó.“No importa quién seas, no podemos y no normalizaremos una conducta criminal grave”, insistió Bragg.Bragg agregó que al expresidente se le aplica el mismo estándar que a cualquiera que haya cometido un delito de los llamados de cuello blanco."Los registros empresariales verdaderos y precisos son importantes en todas partes para estar seguros. Son aún más importantes en Manhattan, el centro financiero del mundo. Es por eso que tenemos antecedentes en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan de castigar enérgicamente los delitos de cuello blanco", continuó Bragg.Añadió que la oficina del fiscal ha "acusado a cientos de personas por delitos graves de falsificación de registros empresariales. Este cargo, se puede decir, es la cotidianidad de nuestro trabajo".Bragg agregó que el caso de Trump, en esencia, "es uno más de los muchos casos nuestros de cuello blanco", y que el expresidente no está por encima de la ley.Bragg finalizó sus comentarios destacando: "Hoy mantenemos nuestra solemne responsabilidad de garantizar que todas las personas sean iguales ante la ley. Ninguna cantidad de dinero ni ningún poder cambia ese principio estadounidense perdurable".Los fiscales de Manhattan aseguraron que los cheques fueron desembolsados mensualmente ––incluidos algunos provenientes directamente de la cuenta bancaria de Donald Trump––, y entregados a su entonces abogado Michael Cohen. Señalan que esos cheques se encubrieron como pagos a abogados cuando no lo eran.“Cada cheque fue procesado por la Organización Trump, y cada cheque se encubrió como un pago por servicios legales prestados en un mes determinado de 2017, de conformidad con un acuerdo de retención”, escribieron los fiscales en la declaración de hechos que acompaña a la acusación.“Los registros de pago, guardados y preservados por la Organización Trump, eran registros empresariales falsos de Nueva York. En realidad, no hubo un acuerdo de retención y al Abogado A no se le pagó por los servicios legales prestados en 2017”.En una declaración de los hechos que respaldan la acusación, los fiscales describieron un "esquema de atrapar y eliminar" las historias negativas que surgieran sobre Donald Trump, "en apoyo de su candidatura a la presidencia".También señaló que dos partes involucradas en el esquema ya “admitieron haber cometido una conducta ilegal en relación con el esquema”. Esas partes son el exabogado de Trump, Michael Cohen, a quien se describe como “Abogado A” en la declaración de los hechos, y American Media Inc., el propietario del tabloide National Enquirer.Trump y sus aliados han retratado el caso como motivado políticamente. En una publicación en las redes sociales, Trump dijo que el Tribunal Penal de Manhattan era un "lugar muy injusto" e instó a que el caso se trasladara al distrito neoyorquino de Staten Island, que suele votar a los republicanos. No estaba claro si sus abogados pedirían al tribunal un cambio de sede.Trump regresará a Florida y pronunciará un discurso desde su complejo Mar-a-Lago a las 20.15 horas del martes (0015 GMT del miércoles), dijo su oficina.Hablando fuera de la corte después de la lectura de cargos, el abogado de Donald Trump, Todd Blanche, dijo que su cliente está "frustrado" y "molesto".Blanche acusó al fiscal del caso de convertir un "tema completamente político" en una "prosecución política"."No es un buen día... No esperaba que algo así suceda en este país. No esperas que esto suceda... a alguien que fue presidente de Estados Unidos", dijo Blanche.La ventaja de Trump se ha ampliado sobre sus rivales en la contienda por la nominación presidencial del Partido Republicano, según un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el lunes, realizado tras conocerse la noticia de que se enfrentaría a cargos penales.Alrededor del 48% de los republicanos dicen que quieren que Trump sea el candidato presidencial de su partido, frente al 44% del mes pasado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en segundo lugar, cayó del 30% a alrededor del 19%.Más de dos tercios de los encuestados dijeron que creían que Trump pagó dinero por silencio a Daniels, pero la mitad dijo que cree que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Fuente: (Reuters-CNN-NA)