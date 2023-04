Trump se entrega ante corte de Nueva York por caso de supuesto pago por silencio

El expresidente de EE.UU, Donald Trump, se entregó este martes ante una corte de Nueva York para ser procesado en relación a una investigación por supuestos pagos por silencio durante las elecciones presidenciales de 2016.Trump llegó a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en el bajo Manhattan, donde quedó bajo arresto y bajo custodia policial antes de su próxima lectura de cargos.Se espera que a Trump se le tomen las huellas dactilares como parte del arresto, aunque aún no está claro si se le tomará la foto policial. A continuación, lo llevarán a una sala del tribunal, donde será procesado, una comparecencia que se espera que sea rápida y rutinaria, pero que representa un momento surrealista e histórico en la historia de Estados Unidos.No se espera que Trump sea esposado después de su arresto, ya que permanecerá bajo protección constante de las fuerzas del orden.Está previsto que Trump vuele de regreso a Florida después de su comparecencia ante el tribunal y realizará un evento en Mar-a-Lago este martes por la noche que le dará al aspirante republicano a la presidencia de 2024 la oportunidad de responder a los cargos, dio a conocerMientras se dirigía al juzgado, Trump publicó en Truth Social:La oficina del fiscal del distrito de Manhattan investiga a Trump en relación con su presunto papel en un esquema de pago de dinero por silencio y encubrimiento que involucra a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y que se remonta a las elecciones presidenciales de 2016. Trump se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial por este caso.Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente o expresidente se enfrenta a cargos penales. Eso por sí solo, lo convierte en un hecho histórico. Pero Trump, lleva pocos meses en su tercera candidatura a la Casa Blanca, y su caso penal pone la campaña presidencial de 2024 en una nueva fase, ya que el expresidente prometió seguir presentándose a pesar de los cargos penales.La investigación de la Fiscalía de Manhattan comenzó cuando Trump aún estaba en la Casa Blanca y está relacionada con un pago de US$ 130.000 realizado por el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, a Daniels a finales de octubre de 2016, días antes de las elecciones presidenciales de 2016, para silenciarla y que no hiciera público un supuesto affaire con Trump una década antes. Trump negó la aventura. Fuente: (CNN)