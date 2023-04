Rescataron a cuatro argentinos en condiciones de esclavitud al sur de Brasil

Cuatro argentinos que trabajaban en condiciones de esclavitud fueron rescatados este fin de semana en el sur de Brasil. Una de las víctimas, hijo de uno de los trabajadores, es menor de edad. Lo informó el diario OGlobo.El grupo fue rescatado el sábado en la región de Nova Petrópolis, a 90 kilómetros de Porto Alegre, en el sur del país, fronterizo con la Argentina, por agentes de la Policía Federal.Según el periódico, la investigación comenzó cuando la Brigada Militar recibió denuncias sobre un grupo de trabajadores abandonados por sus empleadores en una propiedad rural sin recursos ni alimentos.Entonces policías federales, militares y fiscales del Ministerio de Trabajo y Empleo se dirigieron al predio. Allí se encontraron con cuatro personas que vivían en un campamento improvisado y en condiciones insalubres. De acuerdo al reporte, carecían de agua potable, baños y energía eléctrica.La policía detuvo a un hombre responsable de los trabajadores.El sospechoso fue llevado a la sede de la Policía Federal en Caxías do Sul acusado de reducción a la servidumbre. Será trasladado al Sistema Penitenciario y puesto a disposición de la Justicia Federal.El gerente regional del Ministerio de Trabajo y Empleo, Vanius Corte, dijo a Hora Zero de Porto Alegre que dos de los trabajadores llegaron en agosto pasado a la zona y otros dos el 1 de marzo de este año. Según dijo, nunca recibieron un salario. Les habían prometido pagarle al final de su labor. Todos trabajaban en el corte de eucaliptos.El menor de edad rescatado tiene 14 años, según el periódico Gaúcho.La situación fue denunciada por dos de los trabajadores que dijeron que habían sido abandonados por su empleador, sin dinero y sin un lugar donde dormir.Los dos denunciantes, uno de ellos de 24 años y otro de 45, hicieron la denuncia ante la Policía Militar del municipio de Bom Principio. Allí contaron que estaban en una zona boscosa de Nova Petrópolis desde agosto de 2022 contratados para talar árboles.Según afirmaron, el 31 de marzo reclamaron ante su empleador por las condiciones de trabajo y entonces fueron trasladados y abandonados a su suerte. Además, denunciaron que fueron amenazados de muerte en caso de avisar a la policía. En el campamento fueron hallados los otros trabajadores, un hombre y su hijo de 14 años.Ninguno de los cuatro tenía documentos y habían ingresado en forma ilegal a Brasil. La identidad de los cuatro trabajadores no fue revelada.