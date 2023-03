El Papa Francisco agradeció los mensajes de oración: “estoy conmovido”, afirmó

El papa Francisco "mejora progresivamente" y continúa con los tratamientos contra la infección respiratoria, tras pasar "bien" la noche en el hospital Gemelli de Roma, en el que está internado desde el miércoes, y a través de las redes sociales agradeció los mensajes recibidos de "cercanía y oración".“Estoy conmovido por los numerosos mensajes que he recibido en estas horas; doy las gracias a todos por su cercanía y su oración”, remarcó en las redes."Su Santidad el Papa Francisco descansó bien durante la noche. El cuadro clínico mejora progresivamente y continúan los tratamientos previstos", informó el director de la oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, en un comunicado sobre la salud del pontífice, de 86 años, que durmió en la habitación preparada en el décimo piso del centro médico.El miércoles, Jorge Bergoglio fue ingresado en el centro médico del centro de Roma luego de registrar "algunas dificultades respiratorias", según dio a conocer el director de prensa.De acuerdo con lo explicado por Bruni, el Papa se sometió a una serie de controles que mostraron "una infección respiratoria (excluida la infección por Covid 19)" por la que "requerirá unos días de tratamiento médico hospitalario adecuado", en la misma habitación en la que en 2021 durmió 10 días tras una operación al colon.Como motivo de la internación, el Pontífice suspendió las audiencias previstas para jueves y viernes, agregaron fuentes vaticanas a Télam.Por el momento, no hay precisión sobre las celebraciones previstas para la Semana Santa que inician el jueves 6 y que incluyen la realización del tradicional Via Crucis en el Coliseo el viernes 7.Este mediodía, la cuenta oficial de Twitter del Papa, @pontifex, publicó un texto del pontífice con "el agradecimiento por la cercanía y la oración" tras "tantos mensajes recibidos en estas horas".En 1957, Francisco sufrió a sus entonces 21 años la extirpación del lóbulo superior del pulmón derecho a causa de una infección pulmonar.El miércoles, tras la audiencia general que encabezó por la mañana en la Plaza San Pedro, el pontífice suspendió una entrevista con un programa de la televisión italiana en la cárcel romana de Regina Coeli, apuntaron las fuentes, por una serie de dificultades respiratorias por las que fue finalmente llevado al Gemelli.